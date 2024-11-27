Обещать – не значит сделать?!

Первую в Казахской ССР Детскую художественную школу (ДХШ) в Чимкенте открыли в 1967 году.

Инициатива принадлежала известному художнику, участнику Великой Отечественной войны Гани Иляеву. Его отличала активная жизненная позиция. Художник не замыкался в своей мастерской, собирая народное орнаментальное творчество и создавая новые орнаменты, он поднимал вопросы поддержки государством народных ремесел. А еще инициировал открытие Детской художественной школы, которую возглавлял на протяжении нескольких лет.

Традиции, заложенные Гани Иляевым, продолжили талант­ливые педагоги. В 2008 году за высокие показатели Детская художественная школа вошла в Казахстанскую национальную федерацию клубов ЮНЕСКО. Достижения школы высоко оценены на республиканском и международном уровне.

Сейчас преподаватель и одна из учениц ДХШ готовятся к учас­тию в международном конкурсе в США. Темой соревнования станет создание электронного изоб­ражения любимого персонажа из аниме и манги. Преподаватель компьютерной графики Данил Иванов считает, что в условиях, когда школьные нагрузки становятся более интенсивными, а соцсети добавляют свои требования, искусство для многих детей стало спасением и отдушиной.

В 2018 году ДХШ присвоен статус регионального представительства Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО в Туркестанской области и городе Шымкенте. В состав представительства входят 11 клубов ЮНЕСКО, которые работают совместно. Преподаватели и руководство школы сделали все возможное, чтобы для тысяч городских мальчишек и девчонок художественная школа стала первой ступенькой в мир искусства, помогла приобщиться к прекрасному, выработать нравственные ценности и ориентиры.

Вот только в последние годы число таких ребят не растет, а наоборот, сокращается. И все потому, что школа то и дело меняет «место жительства», переезжая из одного здания в другое.

Долгие годы Детская художест­венная школа располагалась на базе СШ № 14 им. Айбека. В 2017-м ей предложили отдельное собственное здание. Вернее, сразу два. Особняки общей площадью почти 800 кв. м, построенные на одном земельном участке, были переданы в собственность акима­та, после того как за решетку оправили местного олигарха. После проведения всех процедур­ здания передали на баланс городскому отделу образования.

Открытие Детской художественной школы в спальных райо­нах города, не избалованных подобными учреждениями, стало большим событием. Заниматься сюда пришли более 450 мальчишек и девчонок. Это были в основном школьники, проживающие в микрорайонах с многоэтажной застройкой, расположенных по соседству. А вот родители, чьи дети много лет занимались в художественной школе, расположенной в центре города, стали жаловаться, что ДХШ стала, по сути дела, недоступной. Ездить нужно далеко, транспортная развязка не очень удобная, провожать детей на занятия не все могут.

Учитывая просьбы родителей и перегруженность школы, городская власть выделила ДХШ еще один изъятый особняк олигарха по улице Бекет-батыра общей площадью 1 200 кв. м. Только вот счастье длилось недолго.

– Документов на здание по улице Бекет-батыра не было, – рассказывает заместитель директора Детской художественной школы Гульнара Кулиева. – Госакт­ и прочие документы мы оформляли сами, делали это сразу на художественную школу. Но как только завершили этот процесс, здание у нас забрали. Знаете, что еще возмущает? Когда школу выселили, здание почти год пустовало, и только сейчас там начали ремонт.

Взамен особняка юным художникам предложили маленькое здание в гимназии № 8 им. М. Х. Дулати. Радовало уже то, что это центр города, в шаговой доступности от той самой СШ № 14 им. Айбека, где почти полтора десятилетия располагалась ДХШ. Так что воспитанников месторас­положение тоже устраивало.

Но через год школе снова дали команду съезжать, потому что школьное здание закрывали на капитальный ремонт. Теперь, когда он закончился, для художественной школы места в нем не нашлось.

Руководство учреждения дополнительного образования сетует,­ что каждый такой переезд сопряжен с потерей детей, потому что не все могут перестроить­ся и приезжать на занятия на другой конец города. На этот раз школу отправили в центр досуга молодежи, расположенный по улице Джангильдина, 17.

– На Бекет-батыра и в гимназии № 8 было удобно, много детей приходило, – утверждает Гульнара Кулиева. – Теперь снова набираем из числа тех, кто живет поблизости, хотя нам обещали до минувшего сентября решить вопрос с собственным зданием. На Джангильдина неудобно – далеко от центра. Кабинеты раскиданы по всему зданию, по разным этажам. Нет Интернета, оборудования, шкафов. Удобств, прямо скажем, никаких.

Директор Детской художественной школы Виолетта Акчулакова неоднократно ставила вопрос создания комфортных условий для воспитанников и педагогов перед руководством городского отдела образования, пытаясь донести, что в таких условиях работать очень сложно. Тем же педагогам, работающим в две смены, приходится на занятия ездить с одного конца города в другой.

– Нас снова кормят обещаниями, – комментирует сложившуюся ситуацию Виолетта Акчулакова. – В официальном ответе, направленном в том числе и родителям наших учеников, говорится, что в настоящее время ведется судебное разбирательство по передаче здания, расположенного по адресу город Шымкент, улица Дулати, 64, из частной собственности в государственную. Нас заверяют, что после возвращения здания в собственность государства оно перейдет Детской художественной школе. Но четкого ответа на вопрос, когда это будет, – нет.

Заместитель руководителя городского управления образования Акжан Арыкова о положении ДХШ знает не понаслышке. Как и об обещании передать на баланс школы то самое здание по улице Дулати, 64.

– Насколько я знаю, там идет судебный процесс. Как скоро он завершится, сказать не могу, – так ответила на вопрос о перспективах новоселья Акжан Арыкова. – Здание требует серьезного ремонта, а значит, для него необходимо заложить в бюджете финансирование. Пока же оно не является городской собственностью, сделать это невозможно. Так что сложно сказать что-то определенное. Мы со своей стороны попробуем еще раз обратить внимание руководства города на существующую проблему. Возможно, удастся ее решить.