Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства

Справедливый Казахстан – это человекоцентричный Казахстан

Игорь Рогов, председатель

Комиссии по правам человека при Президенте РК, доктор юридических наук, профессор

На различных международных конференциях зарубежными экспертами отмечается, что наша республика ведет правозащитную деятельность на системной основе. В лексикон казахстанцев прочно вошло понятие «Справедливый Казахстан». На мой взгляд, это в первую очередь – человекоцентричный Казахстан, где именно человек, его жизнь, честь и достоинство, права и свободы являются главной целью деятельности всего государственного механизма.

Согласно Основному закону страны, права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение нормативных правовых актов. Конституция обязала законодателя при принятии законов в первую очередь исходить из этой нормы и ставить во главу угла права человека.

Конституционная парадигма является основой стратегических решений, принимаемых государством для экономического роста, развития национального благосостояния и обеспечения верховенства права в стране. Именно эти ценности стали за прошедшие пять лет ориентиром при проведении институциональных и структурных реформ.

Касым-Жомарт Токаев издал два указа, посвященных мерам в области прав человека. В соответствии с ними утвержден План первоочередных мер в области прав человека, который предусматривает реализацию следующих ключевых задач: совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека; обеспечение прав жертв торговли людьми; права человека в отношении граж­дан с инвалидностью; ликвидация дискриминации в отношении женщин; право на свободу объединения; право на свободу выражения мнения; право человека на жизнь и общественный порядок. Также речь идет о повышении эффективнос­ти взаимодействия с неправительственными организациями и о правах человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения.

С 1 января 2004 года в нашей стране, как известно, действовал мораторий на смертную казнь. 24 сентября 2020 года Казах­стан присоединился ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, которым предусмотрена отмена смертной казни. В настоящее время смертная казнь запрещена на конституционном уровне и исключена из Уголовного кодекса РК.

В 2022 году в Казахстане проведена конституционная реформа, в результате которой наряду с прочим серьезно усилены правозащитные механизмы. Образован Конституционный суд, в который теперь имеют право обращаться с индивидуальными жалобами граждане, придан конституционный статус институту Уполномоченного по правам человека, усилена роль прокуратуры в обеспечении прав человека, модернизирована судебная система. Во исполнение новых конституционных норм Парламентом приняты Конституционные законы «О Конституционном суде», «Об Уполномоченном по правам человека в РК», «О прокуратуре».

Принимаются действенные меры по модернизации право­охранительной системы, приняты законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», которые устранили наиболее существенные пробелы в действующем законодательстве.

Особое внимание уделяется обеспечению прав граждан в эпоху цифровизации и использования искусственного интеллекта. Президент в прошлом году дал поручение Правительству подготовить проект Цифрового кодекса.

В настоящее время в республике создана динамично развивающаяся национальная система защиты прав человека, одним из ключевых элементов которой является Комиссия по правам человека при Президенте. Она образована еще на заре независимости, а 22 апреля этого года Глава государства подписал Указ, которым внесены изменения в Положение о Комиссии и утвержден ее новый состав.

Комиссия по правам человека, будучи консультативно-совещательным органом, содействующим реализации Главой государства его конституционных полномочий гаранта прав и свобод человека и гражданина, является одним из основных связующих звеньев между государственными структурами и институтами гражданского общества. Комиссия изучает общественное мнение, текущее законодательство и правоприменительную практику и информирует Президента, Парламент и Правительство о ситуации с правами человека в стране.

Как и подобает субъекту международного права, Республика Казахстан в установленные сроки отчитывается перед конвенционными органами ООН, а также в Совете ООН по правам человека о выполнении своих международных обязательств в этой сфере. Одним из результатов целенаправленной политики Казахстана по продвижению прав человека и обеспечению верховенства права стало повторное избрание его в качестве члена Совета ООН по правам человека на 2022–2024 годы. Это, бесспорно, придало новый импульс деятельности Казахстана по дальнейшей демократизации общества и продвижению защиты и соблюдения основных принципов и норм прав человека.

Проделана колоссальная работа, результаты которой очевидны

Марат Когамов, доктор юридических наук,

профессор, почетный юрист Казахстана (Астана, MNU)

Именно так можно охарактеризовать движение логично нового, справедливого Казахстана к реальному утверждению себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. В этом процессе принципиальное место занимает кардинальное реформирование правовой сис­темы общества и государства.

Все без исключения Послания Президента содержат обстоятельные положения по вопросам деятельности правоохранительных органов в части ликвидации преступности как необходимого выражения качества жизни в государстве. Краткий анализ того, что сделано по отдельным поручениям Главы государства компетентными государственными органами, показал постоянное и последовательное утверждение в общественной жизни связанных между собою принципов законности, правопорядка и демократии.

В рамках Послания 2019 года существенно усилены уголовные наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. К примеру, изнасилование малолетней теперь влечет пожизненное лишение свободы.

Не секрет, что объемы наркотизма в стране приобрели масштабы, угрожающие национальной безопасности. Решением этой проблемы глубоко озабочен Глава государства. Законами введены уголовно наказуемые новые формы незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, сбыта наркотиков, а также склонения к потреблению, например, должностным лицом с использованием служебного положения или посредством электронных информационных ресурсов. Впервые предусмотрено лишение свободы за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков.

Заботой об охране природных ресурсов следует рассматривать законодательные меры Главы государства в борьбе с браконьер­ством, которое приобрело масштабы организованной формы преступной деятельности. Законодательные решения затронули такие преступления, как незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений и незаконная охота, в том числе с применением оружия, собак, ловчих хищных птиц, взрывчатых устройств и транспортных средств. В этом сегменте введены новые квалифицирующие признаки уголовной ответственности и увеличены размеры и сроки наказания.

В сфере правотворчества восстановлена научная антикоррупционная экспертиза проектов НПА.

Вне всякого сомнения, Послание-2019 стало началом серьезных преобразований в право­охранительной системе, включая противодействие разным формам организованной преступности, коррупции, теневой экономики, выводу капиталов, уходу от уплаты налогов.

Новые меры в продвижении полноценных правовых реформ были предложены в Послании 2020 года. Эту работу целенаправленно возглавила Комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем, образованная при Администрации Президента. Была начата деятельность по обеспечению стабильности отраслей права криминального цикла (УК, УПК, УИК), проводится основательная ревизия норм данных кодексов на их соответствие требованиям времени и эффективности.

В частности, на прокуроров возложено согласование и утверж­дение основных процессуальных решений органов досудебного расследования на предмет их законности и обосно­ванности. Эта новелла стала серьез­ной преградой от незаконного и необоснованного вовлечения наших граждан в орбиту уголовного процесса.

Острым инструментом в борьбе с коррупцией стало введение специальных составов преступлений, предусматривающих суровую уголовную ответственность должностных лиц правоохранительных органов и судей, – получение взятки, посредничество и дача взятки, служебный подлог и так далее.

После обстоятельной научно-правовой и законодательной работы соответствующая статья УК приведена в соответствие с Конвенцией ООН против пыток, которая в новой редакции стала именоваться «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки».

Не осталась без внимания Президента критика Казахстана международным сообществом в части борьбы с разными формами торговли людьми, где сложились проблемы, требующие безотлагательного решения. На одну из них Президент указал прямо: «Правоохранительным органам предстоит улучшить процедуру расследований таких преступлений. Они должны строго наказываться в судебном порядке».

Законом от 27 декабря 2019 года за все формы торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, установлено исключительно и на длительные сроки лишение свободы, сопряженное с обязательной конфискацией имущества. В Сенате находится на рассмотрении Закон «О противодействии торговле людьми». Его принятие существенно улучшит деятельность правоохранительных органов в этом направлении и сделает преодоление проблемы итогом скоординированных действий государственных органов, институтов гражданского общества и населения.

В Послании 2021 года Президент делает очередной акцент на актуальности практической реализации таких важных тем, как укрепление защиты участников уголовного процесса с внедрением трехзвенной модели производства по уголовным делам.

Линия на поддержание надлежащего состояния правопорядка и борьбы с преступностью проходит красной нитью и в Послании-2022. Дана глубокая оценка предпосылок, причин, целей и задач Трагического января, обеспечены транспарентность и демократичность следственного процесса по следам события.

Важное место в Послании занимает усиление правозащитных институтов государства, что в конечном итоге вылилось в образование Конституционного суда, введение в круг субъектов обращения в этот суд граждан, Генерального прокурора, Уполномоченного по правам человека, принятие отдельных Конституционных законов «О прокуратуре» и «Об Уполномоченном по правам человека в РК».

Экономический курс Справедливого Казахстана – так определено Послание 2023 года. И даже в нем Президент нашел место архиважному вопросу – состоянию предпринимательского климата в стране. Здесь он нажимает на такие чувствительные для предпринимателей аспекты, как дальнейшая декриминализация экономических преступлений, а в отношении определенных УК – внедрение справедливого механизма определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности. И завершает свои поручения тезисом о необходимости положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами.

Таким образом, фрагментарно усилия Главы государства в области правопорядка, изложенные во всех его Посланиях, сосредоточены на тотальном обеспечении принципа верховенства Конституции и закона и, следовательно, эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина. Во главу угла ставятся обязанность уважения и защиты прав человека и гражданина в ходе правоохранительной деятельности по отношению ко всем, запрет на проведение пыток, а также применение силы только в случаях крайней необходимости.

Президент говорит о создании объективной системы правосудия, «государства судей», как точечного выражения идей Справедливого Казахстана.

В этом плане также необходимо постоянное и последовательное научное, правовое, организационное и достаточное экономическое сопровождение процесса совершенствования дея­тельности правоохранительных органов в борьбе с преступнос­тью, в том числе в их эффективном взаимодействии между собой.

Логична концентрация усилий на борьбе с особо опасными и организованными формами общеуголовной, экономической и коррупционной преступнос­ти. Важна и целенаправленная, дублируемая при производстве по уголовным делам органами, ведущими уголовный процесс, профилактическая работа.

Формировать правовую культуру отношений внутри семьи

Зульфия Байсакова, председатель ОЮЛ

«Союз кризисных центров»

Касым-Жомарт Токаев имеет опыт работы в международных организациях, и у него есть четкое понимание, что Казахстан, который подписал и ратифицировал ряд конвенций и факультативных протоколов, обязан их выполнять.

В части бытового насилия подпи­сана и в 1998 году ратифицирована Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации женщин, которая подвигла к принятию Казахстаном в 2009 году Закона «О профилактике бытового насилия». И как только Касым-Жомарт Токаев вступил в должность Президента, он начал говорить об усилении ответственности за совершенные в сфере семейно-бытовых отношений преступления.

Адекватность наказания за данные противоправные действия должна формировать саму правовую культуру, отношения людей внутри семьи, их ответственность за свои действия. Неслу­чайно из шести последних Посланий народу Казахстана Президент в четырех отмечал необходимость ужесточения наказания.

На протяжении последних лет велась активная последовательная работа в этом направлении. Большим успехом я считаю то, что два года назад путем проведения референдума по внесению изменений в Конституцию была принята статья 24, которая ввела понятие допустимости по решению суда общественных работ в виде наказания за преступления. Это была, на мой взгляд, отправная точка решения вопросов усиления ответственности за преступления, совершенные в семье.

Мы постепенно вносили изменения и в сам Закон «О профилактике бытового насилия». И хотя подписанный 15 апреля Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» меньше всего затрагивает бытовое насилие, частичная криминализация тех же побоев, нанесения легких телесных повреждений – уже важный шаг по предотвращению бытового насилия в Казахстане. Я надеюсь, отсюда будут вытекать последующие меры, потому что сделать нужно еще очень многое.

Реализация изменений в сфере привлечения к ответственности за совершенные преступления в быту ложится в первую очередь на государственные органы. Это системы образования, здравоохранения, полиция, прокуратура. Немаловажным субъектом являются сами судьи, которые будут назначать наказание, а оно сегодня имеет диапазон от штрафных санкций и лишения свободы до общественных работ и психологической консультации.

Думаю, результаты будут видны буквально в течение последующих трех-четырех месяцев, и это будет оценка межведомственного взаимодействия. Необходимо менять внутренние циркуляры, разрабатывать новые алгоритмы действий. Должен быть четкий регламент в сроках. И все это в совокупности должно показать эффективность мер, которые нашли отражение в НПА.