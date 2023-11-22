Обкусанная роща

Общество
2
Андрей Кратенко

Вырубку зеленых насаждений выявили активисты-общественники Петропавловска.

По их подсчетам, кто-то уничтожил около сотни деревьев. Заметная плешь появилась в некогда зеленой зоне за Рабочим поселком на окраине областного центра.

Преподаватель Северо-Казахстанского университета Тимур Зверяченко в настоя­щее время ведет пересчет насаждений, чтобы составить дендрологический план города, он-то и увидел на месте вырубленного участка забетонированную площадку, забор, столбы, вагончик и технику. Активист считает, что уничтожено примерно 100 деревьев. Прибывшие на место волонтеры из общественного объе­динения «Бiз бiргемiз» увидели пни со следами свежего спила.

– Налицо повреждения государственного лесного фонда на площади 0,3 гектара, – указал Тимур Зверяченко. – По лесной карте это место принадлежит Тепловскому лесничеству, еще недавно здесь росли деревья.

Общественники вызвали полицейских, они зарегистрировали факт в Книге учета информации управления полиции города. «Установлено, что земельный участок по улице Космонавтов Рабочего поселка принадлежит 28-летнему жителю города Петропавловска и используется в качестве автостоянки для грузовых автомобилей, – пояснили в пресс-службе ДП СКО. – В настоящее время по данному факту проводится проверка».

Выяснилось также, что вырубка де­ревьев произошла раньше, чем этот участок купил индивидуальный предприниматель. Но кто срубил деревья и кустарники, пока еще неизвестно.

Популярное

Все
Братская история
АНПЗ: техническое перевооружение, экологические вызовы и кадровый потенциал
Защита от неправды
Дом для особенных детей
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Мечты Ильдара и Ильнара
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Кто не везет, на том не едут
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Список мошеннических страниц в соцсетях опубликовали атырау…
Лучших сержантов определили в Вооруженных силах РК
МЧС предупредил казахстанцев
ОПГ занималась незаконным оборотом драгметаллов в РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]