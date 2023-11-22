Обкусанная роща Общество 22 ноября 2023 г. 4:30 2 Андрей Кратенко Вырубку зеленых насаждений выявили активисты-общественники Петропавловска. По их подсчетам, кто-то уничтожил около сотни деревьев. Заметная плешь появилась в некогда зеленой зоне за Рабочим поселком на окраине областного центра. Преподаватель Северо-Казахстанского университета Тимур Зверяченко в настоящее время ведет пересчет насаждений, чтобы составить дендрологический план города, он-то и увидел на месте вырубленного участка забетонированную площадку, забор, столбы, вагончик и технику. Активист считает, что уничтожено примерно 100 деревьев. Прибывшие на место волонтеры из общественного объединения «Бiз бiргемiз» увидели пни со следами свежего спила. – Налицо повреждения государственного лесного фонда на площади 0,3 гектара, – указал Тимур Зверяченко. – По лесной карте это место принадлежит Тепловскому лесничеству, еще недавно здесь росли деревья. Общественники вызвали полицейских, они зарегистрировали факт в Книге учета информации управления полиции города. «Установлено, что земельный участок по улице Космонавтов Рабочего поселка принадлежит 28-летнему жителю города Петропавловска и используется в качестве автостоянки для грузовых автомобилей, – пояснили в пресс-службе ДП СКО. – В настоящее время по данному факту проводится проверка». Выяснилось также, что вырубка деревьев произошла раньше, чем этот участок купил индивидуальный предприниматель. Но кто срубил деревья и кустарники, пока еще неизвестно.