Обкусанная роща

По их подсчетам, кто-то уничтожил около сотни деревьев. Заметная плешь появилась в некогда зеленой зоне за Рабочим поселком на окраине областного центра.

Преподаватель Северо-Казахстанского университета Тимур Зверяченко в настоя­щее время ведет пересчет насаждений, чтобы составить дендрологический план города, он-то и увидел на месте вырубленного участка забетонированную площадку, забор, столбы, вагончик и технику. Активист считает, что уничтожено примерно 100 деревьев. Прибывшие на место волонтеры из общественного объе­динения «Бiз бiргемiз» увидели пни со следами свежего спила.

– Налицо повреждения государственного лесного фонда на площади 0,3 гектара, – указал Тимур Зверяченко. – По лесной карте это место принадлежит Тепловскому лесничеству, еще недавно здесь росли деревья.

Общественники вызвали полицейских, они зарегистрировали факт в Книге учета информации управления полиции города. «Установлено, что земельный участок по улице Космонавтов Рабочего поселка принадлежит 28-летнему жителю города Петропавловска и используется в качестве автостоянки для грузовых автомобилей, – пояснили в пресс-службе ДП СКО. – В настоящее время по данному факту проводится проверка».

Выяснилось также, что вырубка де­ревьев произошла раньше, чем этот участок купил индивидуальный предприниматель. Но кто срубил деревья и кустарники, пока еще неизвестно.