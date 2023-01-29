"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили

Происшествия
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Причина пожара устанавливается.

Фото пресс-службы МЧС РК

Возгорание в одном из самых высотных рестобаров в мире на горнолыжном курорте Шымбулак в Алматы ликвидировали, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК. 

В Алматы сгорел знаменитый рестобар "Облака", который находился в горах на высоте более 3 тысяч метров. 

Пожар случился в пять утра 29 января. Здание рестобара располагалось  в горах на высоте 3 200 метров над уровнем моря. В результате спасти "Облака" было практически невозможно.  Площадь горения составила 800 кв. м.

"Подъём пожарной техники был не возможен. Личный состав осуществлял подъём на функулёре. Тушение осуществлялась от объектового водоснабжения. Огонь тушили от двух линий снегогенераторов", - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Ввиду объективных причин не достатка сил и средств на тушение основные силы были сосредоточены на недопущение распространения огня на соседние объекты.

Принятыми мерами не допущено распространение огня на гондольную дорогу Шымбулак.

Пожар локализован в 08:05 и ликвидирован в 08:30. Жертв и пострадавших нет. 

Причина пожара устанавливается.

На тушение  задействовано 13 человек личного состава.

#пожар #Алматы #МЧС РК #Шымбулак

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