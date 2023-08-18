Более 30 афер провернули подросток с подельницей в Караганде

Киберполицейские Караганды задержали подростка и его подельницу, подозреваемых в более 30 фактах интернет-мошенничества, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на областной департамент полиции.

Фото пресс-службы ДП Карагандинской области

"Сумма ущерба составила 15 млн тенге. Потерпевшие - жители не только Карагандинской области, также и других регионов. Одним из подозреваемых является несовершеннолетний. К проведению операции полицейские привлекли и сотрудника органов опеки. Операции по задержанию проходили в Алматы и Талдыкоргане. Действия 17-летнего юноши и его подельницы – 54-летней алматинки - были просты: в интернете публиковались объявления о продаже телефонов, по цене ниже рыночной", – рассказали в департаменте.

При задержании, по словам полицейских, были изъяты МacBook, записные книжки с записями заказов и расхода денег, 5 sim-карт, около 5,5 млн тенге (происхождение устанавливается), IPhone-14.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, добавили в ДП.