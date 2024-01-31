Обманувший казахстанских паломников алматинец отрабатывает иски в тюрьме

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Алматинец, обманувший казахстанских паломников на 12 млн тенге, лишился свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 27-летний житель Алматы, не имея законного права возить людей в хадж, собрал людей, желающих совершить паломничество. Цена одной путевки составила 423 тысячи тенге. Желающим совершить хадж он говорил, что планирует собрать группу из 30 человек. Таким образом он обманул 13 человек, причинив им материальный ущерб на сумму более 12 млн тенге.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления и приговорил к четырем годам лишения свободы.