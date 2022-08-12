Фото: polisia.kz
Происшествия
Обманувшую 15 предпринимателей мошенницу задержали в Алматы

В Алматы молодая женщина обманула реализаторов сотовых телефонов, обещая им доходы с выгодного инвестиционного проекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт серийного мошенничества раскрыли сотрудники полиции Медеуского района.

"В ходе следствия установлено, что подозреваемая – 29-летняя гражданка К. с целью преступного обогащения, обманывала доверчивых предпринимателей: под предлогом увеличения доходов завладела деньгами 15-ти реализаторов из магазинов Мегатау, ГУМ, Мобила. Гражданка К., задержана и призналась в неоднократном мошенничестве. В порядке ст.128 УПК РК она водворена в ИВС. Уголовное дело зарегистрировано по ст.190 ч.3 п.п.1,4 УК РК "Мошенничество", то есть, хищение чужого имущества в крупном размере, неоднократно", – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

В данный момент проверяется причастность подозреваемой к аналогичным, ранее совершенным преступлениям по городу Алматы.

Граждан, пострадавших от преступных действий указанного лица, полицейские призывают сообщить об этом по телефонам: 8 (727) 254-48-02; 254-48-10 и 8-702-476-66-60.

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