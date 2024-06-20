Обновили автопарк, построили общежитие

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Сергей Горбунов

В торжественной обстановке главные врачи сельских медучреждений получили ключи от 39 новых «газелей». Позд­равляя медработников, аким области Асаин Байханов сказал:

фото Валерия Бугаева

– Мы достигли 84% обновления санитарного транспорта, в следующем году по национальному проекту модернизации сельского здравоохранения выйдем на стопроцентный показатель.

Нет никаких сомнений в намерениях исполнительной власти – в регионе действительно целенаправленно укрепляют медицину. Говорят, что в Павлодаре могут появиться жилые медицинские районы. В селах такие проекты уже воплощают в жизнь: здесь строят дома и общежития для медиков. Такая инициатива воплотилась и в областном центре.

Около двухсот медиков получили долгожданное жилье в новом общежитии для студентов и молодых врачей. Оно рассчитано на 189 мест, из которых 121 – для студентов медколледжа. Первые три этажа займут студенты, а остальные – молодые специалисты. Стоимость проекта – 720 млн тенге.

Но, по словам акима области Асаина Байханова, потребность гораздо выше. Поэтому по его поручению в Павлодаре реконструируют бывший корпус онкологической больницы. Проектировщики занимаются перестройкой здания под общежитие семейного типа с детским садом. В нем будут жить медработники.

– Надо рассмотреть также возможность строительства домов и даже целых жилых массивов для медиков, – указал глава региона. – Сейчас острая конкуренция между областями за специалистов. Как глава региона, я это хорошо понимаю, поэтому наиважнейший вопрос – обеспечение жильем.

По словам акима области, реконструкция административного здания и онкобольницы – только начало работы. В пяти районах – Иртышском, Актогайском, Щербактинском, Успенском и Аккулы – возводят 24-квартирные дома для специалистов. По национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» в районах строят 30 медицинских объектов. В сентябре в перинатальном центре заработает первая «Клиника одного дня» с современными методами скрининга и диагностики для будущих мам.

Главу региона поддержала ветеран здравоохранения Гульфаз Аубанова. Она уверена, что без достойной медицины ни о каком развитии области говорить нельзя.

#здравоохранение #общежитие #автопарк

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