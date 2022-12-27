"Обращайтесь в акимат" – казахстанцам подсказали, как бороться с завышением цен на продукты

Насколько реально сдержать цены на продукты питания перед Новым годом и не допустить дальнейшего роста на них, ответил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Рустам Ахметов на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Задача премьер-министром поставлена – не более 20% до конца года. То есть у нас сейчас уже порядка 19,6% рост на социально значимые продукты питания. Он поставил задачу, чтобы до новогоднего периода не произошло резкого роста цен на продукты питания. И мы этой задачей сейчас занимаемся", – заверил спикер.

Он отметил, что казахстанцы могут обратиться в акимат, если в каком-то магазине есть превышение торговой надбавки больше 15%. Акимат обладает компетенцией возбуждать административные дела и наказывать.

"Но для этого нужно знать цену производителя или поставщика продукции. К сожалению, население об этом не знает.

Второй вопрос – антимонопольное расследование. Здесь тоже нужно понимать, что просто повышение цены, исходя из увеличения спроса или каких-то экономических предпосылок, – это еще не нарушение. Нарушение будет тогда, когда участники рынка сговорились и подняли цены. Если потребитель имеет эти сведения на руках, то он может обращаться в АЗРК", – заключил Ахметов.