"Обращение не видел" – замгенпрокурора на вопрос об Алие Назарбаевой

Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса ответил на вопрос журналистов, было ли обращение в Генпрокуратуру по Алие Назарбаевой по делу оператора РОП, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Сената

«Обращение я не видел. Я вам сказал: если есть какие-то составы преступления, если есть какая-то информация, решение об уголовном преследовании должны принимать соответствующие госорганы, осуществляющие уголовное преследование. У нас несколько таких органов, есть Антикор, есть служба экономических расследований, МВД. Если поступит информация, и есть какие-то доказательства, то они должны принимать решения. Пока я такой информацией не обладаю», – сказал Чиндалиев.

Также он прокомментировал дело в отношении Самата Абиша.

«Самат Абиш находится под подпиской о невыезде, он в Казахстане, в Алматы или Астане – точно не знаю. Его правового статуса не знаю, в отношении него возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий в период январских событий», – уточнил замгенпрокурора.

Напомним, 19 сентября 2023 года стало известно, что специальные прокуроры ГП проводят досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя комитета национальной безопасности Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.