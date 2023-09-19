В отношении экс-первого замглавы КНБ Самата Абиша проводится расследование

Расследование проводится в отношении бывшего первого заместителя председателя КНБ РК Самата Абиша, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
«Специальные прокуроры ГП проводят досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.
Следствие сопряжено с изучением значительного объема секретной документации.
В соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению», – обозначили в Генпрокуратуре.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что в соответствии Конституцией все равны перед законом и судом.
По итогам расследования будет принято законное процессуальное решение, заверили здесь.