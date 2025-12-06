Мероприятие было организовано Qazaq Geography, Русским географическим обществом (РГО) и Казахским обществом охраны природы. Зрители, в числе которых оказались участники экспедиций, представители творческой среды и туристических клубов, студенты и курсанты Пограничной академии КНБ РК, первыми увидели ленту Алексея Никулина «Цитадель» о путешествии шымкентских потомков защитника Брестской крепости Касыма Жарменова по следам своего героического предка, а также снятый для ВВС фильм Генри Микса и Владимира Филиппова «Азия. Замерзший север», картину казахстанской путешественницы и режиссера Мадины Ашиловой «Многоликий Алтай».

– В этом году исполняется 190 лет со дня рождения великого сына казахского народа, гуманиста, исследователя, путешественника, литератора Шокана Уалиханова, который опередил свое время, соединил степь и... «высокие» кабинеты Русского географического общества. Для нас он – мост между двумя мирами, государствами и народами. Сила его притяжения и сегодня настолько велика, что объединяет ученых и документалис­тов разных стран. В октябре совместно с университетом AlmaU мы провели международную конференцию, а летом организовали экспедицию по следам Шокана Уалиханова на Иссык-Куль и в Кашгар. Часть снятого материала представили зрителям фестиваля, – отметил директор «Туран ТВ», представитель Qazaq Geography в Алматинской области Роман Ботабеков.

В рамках фестиваля были развернуты две фотовыставки – «Под небом Казахстана» Дмитрия Доценко и «Самая красивая страна» (РГО). Большой интерес вызвали работы самого Дмитрия Доценко, который является обладателем множества наград престижных профессиональных конкурсов.

– Зритель принял фестиваль, активно реагирует на программу, записывается на мастер-классы. Планируем расширить формат и географию – сделать мероприятие региональным. Думаю, надо создать конкурс­ную программу с призовым фондом, спонсорами и всеми атрибутами большого культурного события. Один из девизов нашей кинокомпании «Строим мосты между людьми, народами, странами» станет девизом фестиваля «Образ жизни – экс­педиция», – подвел итоги ответственный секретарь оргкомитета Алексей Никулин.