Обрушившиеся навесы придавили 5 автомобилей в Шымкенте

В Шымкенте из-за обильного снегопада обрушились навесы и придавили автомобили, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

Снегопад, идущий в Шымкенте вторые сутки, привел к различным чрезвычайным ситуациям.

"10 января в 11:28 во дворе дома №114 в микрорайоне Нурсат Каратауского района произошло обрушение двух навесов общей площадью 252 квадратных метра. В результате были придавлены 5 единиц автотранспорта", – говорится в сообщении.

Последствия ЧС устраняли 7 сотрудников и 2 единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента.

Кроме того, 10 января в 11:26 в микрорайоне Сауле района Туран 12 спасателей СПиАСР с помощью 4 единиц техники освободили застрявший в снегу грузовой автомобиль DAF. В то же время их коллеги в микрорайоне Курсай извлекали из снега городской автобус №60. Работали 12 сотрудников и 4 единицы техники.

К счастью, во всех случаях пострадавших и погибших нет.