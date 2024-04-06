Общими усилиями предотвратим стихию – политолог

Фото из открытых источников

По мнению политолога, консолидация общества умножает силы при решении серьезных проблем.

«Из-за прихода большой воды тяжелая обстановка сохраняется в десяти регионах страны, поэтому необходимо предупредить панические настроения и тревожность среди населения. В своей речи Касым-Жомарт Токаев говорил о том, что будет лично контролировать процесс борьбы со стихией. Важно, что государство окажет помощь и возместит ущерб гражданам, пострадавшим от паводков. Всенародно избранный президент пользуется доверием населением, поэтому его слова дарят уверенность и спокойствие в завтрашнем дне», - сказал Калиев.

«Президент обратил внимание на то, что сейчас не нужно проводить разбор полетов, а заниматься делом. Главная задача - устранять последствия стихии. После решения проблемы мы обязательно проведем работу над ошибками. В период серьезных стихийных бедствий фейковая информация вносит напряжение, однако не стоит поддаваться на подобные провокации», – отметил он.

Также эксперт напомнил, что несколько дней назад Токаев проводил экстренное оперативное совещание и дал конкретные поручения, касающиеся борьбы с последствиями подтоплений.

«По поручению президента создан республиканский штаб по ликвидации последствий паводков, привлечены вооруженные силы. Для улучшения обстановки он поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, чтобы компенсировать материальные потери и оказать финансовую помощь нуждающимся людям.

Наше общество достаточно живо реагирует на подобные ситуации. Сбор денег ведут волонтеры, общественные и религиозные объединения, ведь нельзя оставаться в стороне от общей беды», - заключил Калиев.