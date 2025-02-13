Проект Налогового кодекса обсудили с бизнесом области Ұлытау

Налоги,Правительство
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 В области Ұлытау состоялась встреча вице-министра финансов Даурена Темирбекова с бизнес-сообществом региона. Во встрече приняли участие более 200 предпринимателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков озвучил предложения правительства по дифференцированным ставкам НДС. Согласно озвученной инициативе, предлагается установить общую ставку НДС на уровне 16%, в то время как производителей сельхозпродукции планируется полностью освободить от налога. Для ряда отраслей будет введена промежуточная ставка в 10%. Таким образом, предлагаемая правительством дифференциация ставок НДС составляет: 16%, 10%, 0%, освобождение от налога.

На встрече местные предприниматели высказали свое мнение касательно изменений налогового законодательства.  От имени бизнес-сообщества выступили исполнительный директор Ассоциации предпринимателей и промышленников области Ұлытау Надежда Ким, член Регсовета, основатель ИП «Жангаскинова» Шолпан Жангаскинова, депутат маслихата Жанааркинского района, председатель СПК «Ералиев», руководитель КХ «Қоғалы көл» Жанболат Жуанышбаев и другие.

Директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства  национальной экономики РК Ерлан Сагынаев отметил, что повышение НДС не коснется магазинов у дома, ресторанов, салонов красоты и других объектов розничной торговли. 

Директор Палаты предпринимателей области Ұлытау Гульмира Каженова подчеркнула, что  встречи с региональным бизнесом говорят о работе «Слышащего государства». В свою очередь, НПП «Атамекен» ожидает, что каждая законодательная инициатива будет тщательно анализироваться с учетом интересов предпринимателей и инвесторов.

По итогам встречи было отмечено, что мнение бизнеса в регионах будет обязательно учтено при дальнейшей доработке налоговых реформ.

#налоги #Правительство

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