Казахстанцев бесплатно обучат применению ИИ в повседневной жизни

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Blockchain & AI Technology Center (BAITC) и Astana Hub при поддержке Минцифры запускают бесплатный образовательный курс по искусственному интеллекту (ИИ), который пройдет с 30 сентября по 27 октября, сообщает Kazpravda.kz

AI People — бесплатный 4-недельный курс для всех желающих, независимо от уровня подготовки, с целью освоения возможностей искусственного интеллекта для улучшения повседневной и профессиональной жизни. Программа включает доступ к более чем 20 инструментам ИИ для упрощения задач, освоение 40+ промптов для написания и креативной работы, а также методы автоматизации процессов и оптимизации бюджета.

В финале участники смогут продемонстрировать свои навыки на Demo Day. Курс нацелен на массовое обучение населения ИИ с акцентом на практическое применение технологий в повседневной жизни. Еженедельно разыгрываются подписки на ChatGPT Plus для самых активных участников.

Как отметили в Минцифры, курс поможет участникам освоить основы ИИ, а также понять, как применять эти знания для решения реальных задач, улучшения рабочих процессов и повышения эффективности в различных сферах, таких как финансы, здравоохранение, маркетинг и транспорт.

«Генеративная нация — это национальное движение Казахстана, направленное на развитие ИИ и создание инновационной экосистемы. Но оно не ограничивается подготовкой инженеров — важная часть движения заключается в обучении общественности. Для этого мы запускаем проект AI People, открытые курсы для всех, чтобы каждый мог научиться применять ИИ в повседневной жизни, учебе и работе», — подчеркнул глава ведомства Жаслан Мадиев.

Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев отметил, что запуск курса AI People — это важный шаг в развитии человеческого капитала в сфере искусственного интеллекта в Казахстане.

«Мы видим этот курс как возможность не только научить людей основам ИИ, но и вдохновить их на дальнейшее развитие в этой области, что имеет большое значение для ИИ-индустрии и IT-сектора страны», — считает он.

По словам директора по развитию бизнеса Blockchain & AI Technology Center (BAITC) Алтынай Омирзак, искусственный интеллект имеет огромный потенциал для преобразования различных аспектов жизни и работы. Курс даст участникам практические навыки и знания, необходимые для эффективного использования ИИ в самых разных областях.

Курс будет полезен студентам, стремящимся к приобретению практических навыков и подготовке к будущей карьере; специалистам, находящимся в поиске своей ниши с низким уровнем конкуренции и высоким уровнем дохода; маркетологам, ограниченным в творческих возможностях из-за однотипных задач; предпринимателям, стремящимся к автоматизации процессов, но вынужденным выполнять всё самостоятельно; креативным профессионалам, испытывающим усталость от рутинной работы и ищущим новые подходы; а также фрилансерам и IT-специалистам, которые вынуждены жертвовать личным временем ради профессиональной деятельности.

Бесплатная программа от BAITC и Astana Hub предоставляет уникальную возможность получить фундаментальные знания и начать развивать карьеру в этой перспективной сфере, добавили в Минцифры.