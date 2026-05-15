Объявлен кастинг на роль нового Джеймса Бонда

Кино
139
Айман Аманжолова
корреспондент

Кастинг-директору "Игры престолов" Нине Голд поручено найти нового агента 007

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Amazon MGM Studios приступила к прослушиванию актеров на роль нового Джеймса Бонда. Для поиска исполнителя роли агента с двумя нолями, который должен сочетать в себе обаяние и опасность, студия привлекла специалиста по кастингу Нину Голд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

"Поиск следующего Джеймса Бонда идет полным ходом, - говорится в заявлении Amazon MGM Studios. - Хотя мы не планируем комментировать конкретные детали процесса кастинга, мы рады поделиться новостями с поклонниками Бонда, как только для этого настанет подходящее время".

Сама Голд не ответила на запрос о комментариях, однако источник, близкий к производству, подтвердил ее участие.

Привлечение Голд к 26-му фильму о Джеймсе Бонде выглядит логичным: ветеран Голливуда хорошо понимает специфику крупных франшиз. Наибольшую известность Голд принесла работа в сериале HBO "Игра престолов". В ее послужном списке также сериал Netflix "Корона", пять фильмов вселенной "Звездных войн", "Марсианин", "Конклав" и многие другие громкие проекты. В 2025 году Голд была номинирована на "Оскар" за работу над фильмом "Хамнет" - это был первый год, когда Американская Киноакадемия ввела награду за лучший кастинг.

Предыдущим кастинг-директором фильмов бондианы, включая "Искры из глаз", "Золотой глаз" и "Казино Рояль", была Дебби Маквильямс, которая помогла найти Дэниела Крэйга, Пирса Броснана и Тимоти Далтона.

Напомним, что режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде станет Дени Вильнев, продюсерами выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман, а сценарий напишет Стивен Найт.

#кино #фильм #агент #кастинг #Джеймс Бонд

