Рабочая группа по формированию общественного совета Министерства информации и общественного развития РК в соответствии со статьей 9 Закона РК от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах» и Типовым положением об общественном совете, утвержденном приказом Министерства информации и общественного развития от 26 февраля 2021 года №69, объявляет конкурсный отбор кандидатов в члены общественного совета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Срок проведения конкурса: 10 рабочих дней.

Количественный состав общественного совета: 30 человек.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона кандидатом в члены общественного совета может быть гражданин Республики Казахстан, достигший восемнадцати лет.

Кандидат в члены общественного совета не должен:

1) иметь судимость, которая не погашена или не снята в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

2) быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения;

3) состоять на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе в течение десяти рабочих дней со дня размещения объявления, подают следующие документы:

1) письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета;

2) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических данных;

3) справка о наличии либо отсутствии судимости;

4) справка о наличии либо отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

Кандидат в члены общественного совета представляет справки, предусмотренные подпунктами 3) и 4) самостоятельно или посредством предоставления письменного согласия на истребование указанных справок государственным органом, с участием которого образуется общественный совет, из информационных систем.

Документы принимаются по 15 апреля 2022 года (включительно) нарочно по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 8, номер телефона: 74-03-56, 74-18-37, либо направляются по электронному адресу: ilyas.issabekov@qogam.gov.kz.