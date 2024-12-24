Объявлен состав нового правительства Франции

Как отмечается, в списке много знакомых имён

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Список из 35 министров был обнародован в понедельник вечером секретарем президентской администрации Алексисом Колером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Объявление нового состава правительства было отложено на вечер, чтобы отдать дань памяти жертвам циклона "Шидо", пронёсшегося в прошлые выходные над Майоттой.

Несмотря на это решение, Эстель Юсуфа, депутат от LIOT подвергла критике президента и премьер-министра, отказавшихся отложить мероприятие на другой день. По её словам, в "день траура" Майотта по-прежнему погружена "в абсолютное страдание".

В списке нового кабинета министров несколько имён тяжеловесов совсем недавно были на слуху:

- экс-премьер Элизабет Борн становится министром образования, научных исследований, инноваций и цифровой политики. Это второй по значимости портфель, отмечают наблюдатели;

- экс-глава МВД Жеральд Дарманен назначен министром юстиции;

- премьер-министр при Франсуа Олланде, Мануэль Вальс будет министром по заморским территориям.

Среди тех, кто недавно был отправлен в отставку после вотума недоверия в Национальной ассамблее, возвращаются: глава МВД Брюно Ретайо,Рашида Дати - министр культуры и министр по делам армии Себастьен Лекорню.

Министерство иностранных дел снова доверено Жан-Ноэлю Барро.

Главой министерства экономики становится Эрик Ломбар, генеральный директор Депозитно-сберегательной кассы.

Президент региона О-де Франс Ксавье Бертран, которому предсказывали министерство юстиции, ранее заявил, что "отказывается участвовать в правительстве, которому даёт отмашку Марин Ле Пен".

Длившиеся 10 дней переговоры по новому составу правительства, а также полемика вокруг Франсуа Байру в связи с его предпочтением местного мандата национальному, привели к резкому снижению его рейтинга. По данным соцопроса Ifop для JDD, до назначения кабинета министров действия нового премьера одобряли 34% опрошенных.

Первое заседание нового кабинета состоится уже 3 января.

Национальная ассамблея возобновит работу лишь 13 января, в связи с рождественскими праздниками, так что вотум недоверия может быть внесён на рассмотрение парламента лишь после этой даты.