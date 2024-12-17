Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана

В мире , Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

На острове планируют объявить национальный траур

Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время отправиться на остров Майотта (заморская территория Франции), серьезно пострадавший от урагана «Шидо», который унес жизни по меньшей мере 21 человека. Об этом глава государства написал в X, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«В ближайшие дни я отправлюсь на Майотту, чтобы оказать поддержку нашим согражданам, а также мобилизованным государственным служащим и службам экстренной помощи», - написал Макрон.

Он добавил, что в связи с разрушительным стихийным бедствием на Майотте планирует объявить национальный траур.

Ураган обрушился на Майотту 14 декабря, скорость порывов ветра превышала 55 м/с. В настоящий момент ураган утих. Согласно последним данным, которые приводит телеканал BFMTV, в больницах среди пострадавших от стихии умер 21 человек, еще 45 находятся в критическом состоянии.

В свою очередь министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, прибывший на остров для координации работ по преодолению последствий урагана, на пресс-конференции отказался назвать точное число жертв, заявив, что оценка ущерба и количества погибших будет возможна после расчистки дорог. По его словам, остров был «опустошен» и ситуация там «катастрофическая».

#Франция #Макрон #ураган #траур #Майотта

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