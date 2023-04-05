Объявлен в розыск бывший директор ТЭЦ Тараза

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Экс-директора ТЭЦ, его сына и еще семерых человек подозревают в хищении более 4 миллиардов бюджетных тенге.
 

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Еще одного беглеца от правосудия разыскивают правоохранительные органы. На этот раз побег случился в Таразе. Там прямо перед вынесением приговора из-под домашнего ареста сбежал экс-глава городской ТЭЦ, обвиняемый в многомиллиардных хищениях госсредств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

О том, что экс-директор ТЭЦ Бакберген Мауленов уже неделю как в бегах, стало известно накануне. Оказалось, он пропустил несколько заседаний суда, а после его объявили в розыск.

Сбежавший больше года провел в следственном изоляторе. А в декабре 2022 года его отпустили под домашний арест по состоянию здоровья.

Куда подался бизнесмен, правоохранители не знают.

Экс-директора ТЭЦ, его сына и еще семерых человек подозревают в хищении более 4 миллиардов бюджетных тенге. Согласно официальной версии, отец и сын, получив в частную собственность объект (который снабжает горячей водой и теплом весь Тараз), тратили государственные деньги на свои нужды. А помогали им в этом рабочие.

К слову, остальные, в том числе сын бежавшего, до сих пор под арестом и ждут вынесения приговора.

"Согласно постановлению суда, Бакберген Мауленов объявлен в розыск. При задержании подсудимого принято решение об изменении меры пресечения на содержание под стражей. В отношении других восьмерых лиц судебное разбирательство продолжается", - прокомментировали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.

 

#ТЭЦ #Тараз #побег #хищения #Бакберген Мауленов

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