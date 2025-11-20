Известная казахстанская профи-боксёрша Балауса Муздиман (9-0, 7 КО) определилась с датой возвращения на ринг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: instagram.com/muzdi___/

Следующий поединок спортсменки запланирован на 27 декабря в Алматы. Об этом объявила промоутерская компания Али Ахмедова в своём Instagram. Имя соперницы Балаусы пока не называется.

«Балауса — обладательница титула чемпиона по версии UBO и она намерена показать, что этот пояс у неё не случайно. Дата, время и место уже известны. Осталось главное — узнать имя той, кто выйдет против неё в ринг», — пишет промоушен.

Свой предыдущий бой Балауса Муздиман провела в сентябре так же в Алматы, в нём она техническим нокаутом победила индианку Мамту Сингх (8-3-1, 4 КО).