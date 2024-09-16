Сбежавшую в Турцию алматинского бухгалтера вернули в Казахстан

Задержания
162
Дана Аменова
корреспондент

Женщина присвоила вверенные ей почти 27 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Посольства Казахстана в Турции экстрадировали из Турецкой Республики гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ГП РК

Как выяснилось, бухгалтер коммерческой организации в Алматы, в период с 2022 по 2023 годы, внося ложные сведения в платежные поручения, присвоила около 27 млн тенге.

«После совершения преступления злоумышленница скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В августе т.г. она была задержана на территории Турции, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана была передана казахстанским правоохранительным органам. В настоящее время водворена в следственный изолятор города Астаны», – прокомментировали в надзорном органе.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, добавили в пресс-службе.

#Турция #розыск #хищение #бухгалтер #экстрадиция

Популярное

Все
На Трампа снова совершили покушение
В СКО завершили заселение всех пострадавших от паводков жителей
Бозумбаев поручил ускорить строительство домов в Акмолинской области
Два заместителя председателя КНБ освобождены от должностей
С двумя золотыми медалями завершил Казахстан Гран-при по дзюдо в Хорватии
Кабина аттракциона с женщиной и ребенком упала в парке Караганды
Команда Казахстана по футзалу сыграла со сборной Испании на ЧМ
Мощный тайфун обрушился на Шанхай
Сбежавшую в Турцию алматинского бухгалтера вернули в Казахстан
IT-центры запустят в двадцати регионах Казахстана
Данилина выиграла 10-й трофей в карьере под эгидой WTA
Интересные факты о V Всемирных играх кочевников
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Генсек Всемирной туристcкой организации ООН высоко оценил уровень организации ВИК в Астане
Вторые сутки разыскивают трехлетнего малыша в области Жетісу
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
Бектенов доложил президенту о развитии экономики Казахстана
Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале Moody's
Вступил в силу закон о запрете госслужащим РК участвовать в азартных играх
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Ризабек Айтмухан завоевал золото на чемпионате мира по борьбе
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

В МВД рассказали, на что должны обратить внимание родители …
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Более тысячи вейпов изъяли в Талдыкоргане
Руководство ДУИС задержали в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]