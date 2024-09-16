Сбежавшую в Турцию алматинского бухгалтера вернули в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Посольства Казахстана в Турции экстрадировали из Турецкой Республики гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ГП РК

Как выяснилось, бухгалтер коммерческой организации в Алматы, в период с 2022 по 2023 годы, внося ложные сведения в платежные поручения, присвоила около 27 млн тенге.

«После совершения преступления злоумышленница скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В августе т.г. она была задержана на территории Турции, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана была передана казахстанским правоохранительным органам. В настоящее время водворена в следственный изолятор города Астаны», – прокомментировали в надзорном органе.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, добавили в пресс-службе.