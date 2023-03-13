Объявлены дата и место титульного боя Фирузы Шариповой с Рут Чисейл

Победитель станет обязательным претендентом на титул абсолютной чемпионки мира, и сможет выйти на бой с Кэти Тейлор, которой Шарипова уступила в декабре 2021 года.

Фото: instagram.com/sharipova_firuza

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова сообщила о предстоящем титульном бое против чемпионки Малави Рут Чисейл, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Поединок состоится 20 мая на "Тараз-Арене" - родной арене Фирузы Шариповой в Таразе.

Победитель станет обязательным претендентом на титул абсолютной чемпионки мира, и сможет выйти на бой с Кэти Тейлор, которой Шарипова уступила в декабре 2021 года. Бой, на кону которого стояли все чемпионские пояса ирландки, прошел в Ливерпуле (Англия).

Рут Чисейл, имеющая за плечами 14 боев, из которых 12 закончились ее победой, в том числе 7 нокаутами, является одной из лидеров мирового рейтинга в женском боксе. Ее последний бой состоялся 26 декабря, где она также одержала победу нокаутом.

У себя на родине Чисейл работает в министерстве обороны, однако это не мешает ей выступать на профи-ринге.

Профессиональную карьеру Рут начала в 2015 году и за 2 года набила себе рекорд 8-0 боями против местных дебютанток.

Первый серьезный поединок "Черный шоколад" (прозвище спортсменки) провела в июне 2017 года: она отправилась в Швейцарию, где сразилась с местной чемпионкой Орнеллой Домини (15-2, 3 КО) и победила ее единогласным решением судей.

Затем Чисейл провела за границей еще 4 боя, один из которых был титульным — первый и единственный в ее профессиональной карьере.

В декабре 2021-го она стала чемпионкой Танзании, победив единогласным решением Грейс Мвакамеле (7-4, 5 КО).

В марте прошлого года Рут Чисейл потерпела второе поражение в профи: она уступила единогласным решением непобежденной боксерше из ЮАР Хедде Уолмаранс (7-0, 4 КО).