Объявлены победители Премии MTV

В этом году на премии MTV Europe Music Awards 2024 было много сюрпризов

Фото: muz-tv.ru

В ночь с 10 на 11 ноября Великобритания стала центром музыкального мира, когда состоялась 30-я юбилейная церемония MTV Europe Music Awards 2024. В этот вечер традиционно чествовали ведущих исполнителей Европы и мира, и праздник музыки вновь объединил самых ярких звезд современной сцены, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Muz-tv.ru

Тейлор Свифт стала главной триумфаторшей вечера, забрав домой рекордные четыре награды. Ее победы охватили несколько ключевых категорий, включая «Лучшее видео» за клип на песню Fortnight, записанный совместно с Post Malone, а также награду за «Лучшее живое выступление».

Среди других звездных лауреатов вечера выделились Espresso Сабрины Карпентер как «Лучшая песня» и Ариана Гранде, получившая звание «Лучшего поп-артиста».

Почетный титул «Мировой иконы» в этом году достался легендарному рэперу Басте, но не российскому Василию Вакуленко, а американскому Басте Раймсу (Тревору Джорджу Смиту-младшему), чей вклад в развитие музыки отметил целое поколение слушателей.

Чимин из BTS выиграл на премии этого года награду «Лучший исполнитель k-pop», но ему не пришлось скучать среди представителей США и Европы. В 2024 году азиатская поп-музыка была широко представлена на награждении.

Приз в номинации «Прорыв года» жюри MTV решило вручить южнокорейской группе LE SSERAFIM, которая образовалась всего два года назад, но уже стала одним из самых популярных коллективов, поющих в жанре k-pop.

В этом году Лиса из группы BLACKPINK победила в номинации «Лучший фандом», что, собственно, не говорит прямо о ее талантах. Но зато лидерство в другой номинации — «Лучшая коллаборация» — объясняет, почему у девушки так много фанатов. Песня «New Woman», записанная при участии исполнительницы Rosalía, выиграла среди множества других композицияй, представленных на конкурс.

Лучшей азиатской артисткой стала BINI — бывшая модель из Южной Кореи, которой 17 ноября исполнится 39 лет. В 2010 году она дебютировала в составе женской группы 9MUSES, через четыре года вышла замуж за футболиста и ее карьера как айдола закончилась, ведь по стандартным контрактам участницам групп нельзя иметь мужей. Но Ли Хебин (настоящее имя певицы) продолжила петь — и в итоге верность девушки своему призванию была награждена престижной премией.

Ряд других фаворитов жюри:

Лучший новый артист: Бенсон Бун,

Лучший рок-артист: Лиам Галлахер,

Лучшая альтернативная рок-группа: Imagine Dragons,

Лучший танцевальный артист: Кельвин Харрис,

Лучший хип-хоп: Эминем,

Лучший R&B и афробит артист: Тейла,

Лучший латинский артист: Peso Pluma.

Безусловно, всегда есть те, кто недоволен выбором профессионалов, оценивавших артистов по многим параметрам. Однако, мнение фанатов тоже учитывалось, как и частота запросов, с именами исполнителей и групп в поисковых системах, поэтому неудивительно, что артисты с самыми большими фан-базами, оказались среди лучших, отмечает портал.