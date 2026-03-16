В Голливуде вручили главную кинопремию планеты. Триумфаторами «Оскара» стали фильм «Битва за битвой», а также актеры Джесси Бакли и Майкл Б. Джордан

В кинотеатре «Долби» Лос-Анджелеса состоялась 98-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2025 год. Ведущим во второй раз выступил комик Конан О’Брайен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Thevoicemag.ru

Долгожданное признание получил Пол Томас Андерсон. Он многократно номинировался как лучший режиссер и сценарист, но заветную статуэтку забрал впервые. Лента «Битва за битвой» получила шесть наград, хоррор «Грешники» — четыре, а «Франкенштейн» — три.

Создатели фильма «Марти Великолепный» остались без наград, как и исполнитель главной роли Тимоти Шаламе. В категории «Лучший актер» он уступил статуэтку Майклу Б. Джордану.

Все победители премии «Оскар»-2026:

Лучший фильм: «Битва за битвой»

Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

Лучший актер: Майкл Б. Джордан («Грешники»).

В своей категории артист обошел Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итана Хоука («Голубая луна») и Вагнер Моура («Секретный агент»).

Лучшая актриса: Джесси Бакли («Хамнет»)

Для 36-летней ирландской актрисы и певицы это первый «Оскар». В ее копилке также есть премии Лоуренса Оливье, «Золотой глобус» и BAFTA. Звезда обошла Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Эмму Стоун («Бугония»).

Лучший актер второго плана: Шон Пенн («Битва за битвой»)

Лучшая актриса второго плана: Эми Мэдиган («Орудия»)

Лучший международный фильм: «Сентиментальная ценность» (Норвегия, Йоаким Триер)

Лучший анимационный фильм: «Кей-поп-охотницы на демонов»

Лучший анимационный короткометражный фильм: «Девушка, которая плакала жемчугом»

Лучшие костюмы: «Франкенштейн» (Кейт Хоули)

В этой номинации приз вручили Энн Хэтэуэй и Анна Винтур. Они воссоздали сцену из фильма «Дьявол носит Prada», вызвав бурную реакцию зрителей.

Лучшие грим и прически: «Франкенштейн»

Лучший кастинг: «Битва за битвой»

Кассандра Кулукундис стала первой лауреаткой в новой номинации.

Лучший адаптированный сценарий: «Битва за битвой»

Лучший оригинальный сценарий: «Грешники»

Лучшая операторская работа: «Грешники»

Отем Дюральд стала первой женщиной, выигравшей статуэтку за операторскую работу.

Лучшая песня к фильму: Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»).