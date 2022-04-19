Обязательный предмет переведут в факультативный в школах Казахстана

В Министерстве образования и науки Казахстана рассказали, как будет преподаваться предмет «Самопознание» в школах страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Данный предмет будет переведен из обязательного в разряд факультативных со следующего учебного года. То есть уроки будут проводиться по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 класс, как это было раньше», – сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом отмечается, что педагоги, которые преподают предмет «Самопознание», смогут продолжить работу в рамках своей основной квалификации, а именно в качестве социальных педагогов.

При этом для студентов, обучающихся по специальности «Социальная педагогика и самопознание» и желающих перевестись на другие направления, будут созданы условия для перевода на другие образовательные программы во время каникул.

«Это уже предусмотрено в нормативных документах. Вузами будет проделана соответствующая работа по переводу студентов и перезачету их кредитов. Отметим, что выпускники программы «Социальная педагогика и самопознание» могут работать по своему основному направлению», – подчеркнули в пресс-службе МОН РК.