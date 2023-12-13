"Обычно не говорим плохо о покойных, но и молчать не можем" – Перуашев о Болате Назарбаеве

Парламент
118
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Депутат Мажилиса Азат Перуашев просит уполномоченные органы разобраться с фактами рейдерства с участием Болата Назарбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: parlam.kz

«К нам обратилось ТОО «СТС», которое в 2019 году приобрело на рыночных условиях у другого предприятия санаторий «Алтын-Булак» в Туркестанской области, с прилегающим с гольф-клубом. Предыдущий собственник выкупил эти объекты на открытом аукционе Министерства финансов в 2017 году. Новые владельцы провели реконструкцию санатория, вложили в него более 4,5 млрд тенге, но вдруг в прошлом году районный отдел земельных отношений подает иск о признании недействительным постановление акимата Сарыагашского района 2003 года (то есть, через 20 лет!) о выделении земельных участков под строительство санатория, гольф-клуба и прилегающей резиденции. Как сообщают авторы заявления, резиденцию около санатория приобрел, а после подачи иска райотдела передал другому ТОО Болат Назарбаев. Обычно не говорим плохо о покойных, но и молчать не можем», - констатировал мажилисмен.

При этом, продолжил он, в 2023 году суды удовлетворили иск ДУЗР и фактически конфисковали частную собственность бизнеса, проигнорировав и срок исковой давности, и законные права добросовестного приобретателя в лице ТОО «СТС», и принципы равенства перед законом.

«Но в отношении одного объекта - резиденции, которую Болат Назарбаев в 2022 году срочно переоформил на другое ТОО, суд прекратил производство и одобрил мировое соглашение. Получается, в этом случае суд решил, что закон не нарушен. Но дело в том, что все эти участки под санаторий, гольф-поле и резиденцию выделялись и застраивались в едином порядке. Такое дробление требований и вычленение одного из объектов из единого иска, при прочих равных условиях, вызывает обоснованные сомнения в непредвзятости суда и обоснованности претензий чиновников земельного комитета. Похоже, что речь идет не столько о защите государственных интересов, сколько о банальном захвате действующего предприятия. Остается только предполагать, кому эти чиновники планируют далее перепродать такой лакомый бизнес, как полностью модернизированный санаторий с собственным гольф-полем. Причем, все это прикрывается словами о борьбе со Старым Казахстаном. Какая-то странная борьба, если один из символов ушедшей эпохи, даже после смерти остается в выигрыше, а добросовестные предприниматели, строившие бизнес на рыночных условиях, снова лишаются и бизнеса, и вложенных инвестиций», - заявил депутат.

Перуашев отметил, что детали этого наглого захвата изложены в обращении предпринимателей, и подобные сигналы продолжают поступать.

#мажилис #заявление #Перуашев #Болат Назарбаев

Популярное

Все
Победа и гимн а капелла
Мергены показали класс
Еще больше народного участия
ЗакОСИть не получится
Искусственный интеллект в законодательном процессе
Вы выиграли автомобиль и… остались без денег
Выходили на улицу, чтобы… погреться
Провокация и шантаж
Альтернатива гаджетам
Волонтеры ищут потомков казахстанского солдата, чтобы вернуть медаль "За отвагу"
Откровенно о рынке электроэнергии
Закон Республики Казахстан
Через каплю показать море
Приходи, смотри, твори!
Соглашение о военном сотрудничестве подписали Казахстан и Катар
Второй блок законодательных поправок по судебной реформе поддержало правительство РК
Писатель и читатели: в режиме диалога
Вдохновение для новых взлетов
Зачем спасать Пушкина?
Беспечность – наше все
Судебная система в контексте реформ
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Сыграем против Криштиану?
Спать спокойно фермерам не дают долги…
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Возможно ли использовать деньги коррупционеров на жильё для…
Депутат опасается, что АМТ оставит непогашенный долг в сотн…
В 2,5 млн домах казахстанцев бесконтрольно используют балло…
Кыргызстану продлят срок модернизации пунктов пропуска на т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]