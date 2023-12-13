"Обычно не говорим плохо о покойных, но и молчать не можем" – Перуашев о Болате Назарбаеве

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«К нам обратилось ТОО «СТС», которое в 2019 году приобрело на рыночных условиях у другого предприятия санаторий «Алтын-Булак» в Туркестанской области, с прилегающим с гольф-клубом. Предыдущий собственник выкупил эти объекты на открытом аукционе Министерства финансов в 2017 году. Новые владельцы провели реконструкцию санатория, вложили в него более 4,5 млрд тенге, но вдруг в прошлом году районный отдел земельных отношений подает иск о признании недействительным постановление акимата Сарыагашского района 2003 года (то есть, через 20 лет!) о выделении земельных участков под строительство санатория, гольф-клуба и прилегающей резиденции. Как сообщают авторы заявления, резиденцию около санатория приобрел, а после подачи иска райотдела передал другому ТОО Болат Назарбаев. Обычно не говорим плохо о покойных, но и молчать не можем», - констатировал мажилисмен.

При этом, продолжил он, в 2023 году суды удовлетворили иск ДУЗР и фактически конфисковали частную собственность бизнеса, проигнорировав и срок исковой давности, и законные права добросовестного приобретателя в лице ТОО «СТС», и принципы равенства перед законом.

«Но в отношении одного объекта - резиденции, которую Болат Назарбаев в 2022 году срочно переоформил на другое ТОО, суд прекратил производство и одобрил мировое соглашение. Получается, в этом случае суд решил, что закон не нарушен. Но дело в том, что все эти участки под санаторий, гольф-поле и резиденцию выделялись и застраивались в едином порядке. Такое дробление требований и вычленение одного из объектов из единого иска, при прочих равных условиях, вызывает обоснованные сомнения в непредвзятости суда и обоснованности претензий чиновников земельного комитета. Похоже, что речь идет не столько о защите государственных интересов, сколько о банальном захвате действующего предприятия. Остается только предполагать, кому эти чиновники планируют далее перепродать такой лакомый бизнес, как полностью модернизированный санаторий с собственным гольф-полем. Причем, все это прикрывается словами о борьбе со Старым Казахстаном. Какая-то странная борьба, если один из символов ушедшей эпохи, даже после смерти остается в выигрыше, а добросовестные предприниматели, строившие бизнес на рыночных условиях, снова лишаются и бизнеса, и вложенных инвестиций», - заявил депутат.

Перуашев отметил, что детали этого наглого захвата изложены в обращении предпринимателей, и подобные сигналы продолжают поступать.