«Очень важно, что под потребности работающей женщины адаптированы многие нормы Трудового кодекса» - депутат Екатерина Смышляева

«Народ, устремлённый в будущее, должен создавать все условия для улучшения положения женщин», - резюмировал Президент. Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня казахстанки своей упорной и эффективной работой укрепляют потенциал и авторитет нашего государства. О приоритетах политики страны, направленных на развитие потенциала женщин – в интервью с депутатом Мажилиса Парламента РК Екатериной Смышляевой.

Фото: Мажилис РК

- Екатерина Васильевна, хотелось бы услышать Ваше мнение о потенциале казахстанских женщин?

- Сегодня казахстанские женщины представлены практически во всех сферах профессиональной деятельности. Даже на неженской работе часто можно встретить женщин. Где-то не в равной мере с мужчинами, конечно. Но здесь вопрос дискуссионный, насколько это необходимо и является ли этот показатель индикатором гендерного баланса. При этом есть сферы, например образование, где женщины доминируют. Общество неоднородно, однако в целом современная женщина находится в достаточно комфортной среде для развития и самореализации. Что касается потенциала, то он растёт и будет расти, если государственная политика в отношении поддержки женщин и «женских» отраслей экономики продолжит реализовываться в том же темпе.

- По словам Касым-Жомарта Токаева, государство оказывает женщинам всестороннюю поддержку и защиту. В какой поддержке, по Вашему мнению, наиболее нуждаются женщины и какие меры наиболее ими востребованы?

- Отвечая на этот вопрос, мы привыкли говорить об электоральных квотах, поддержке женского предпринимательства, карьере, обучении и «успешном успехе» женщин. Однако, прежде чем оказывать меры поддержки профессиональной и экономической активности женщин, что тоже немаловажно, нужно «обеспечить её тыл», облегчить быт и помочь в реализации традиционных социальных ролей – жены, матери, дочери. То есть у женщины не только должна появиться мотивация, но и освободиться время для реализации профессиональных задач. Если женщина не освобождена в достаточной степени от домашних забот, то какую бы поддержку ей не оказывали в бизнесе, она не сможет им заниматься.

То же самое могу сказать о квотах. Если с женщины не сняты её социальные, ролевые обременения, то она не сможет строить карьеру. Или пойдёт на жертвы, как это делают сегодня тысячи деловых женщин. Но не всегда такие жертвы уместны, а иногда просто невозможны. На днях на площадке нашей партии прошла двухдневная встреча участниц проекта по подготовке кадрового резерва партии «Аманат» - «Томирис». Одна из участниц, мама особенного ребенка, представила очень глубокое исследование о том, какое место в экономике занимают женщины, воспитывающие детей с инвалидностью. Вынуждены занимать, потому что иначе не могут. Хотя, при адекватной системе социального обеспечения особенных детей, их полноценной социализации и реабилитации – тысячи женщин могут вернуться к активной профессиональной деятельности и обрести независимость. Для полноценной реализации женщин имеет огромное значение наличие социальной инфраструктуры для детей, особенно детских садов. Имеет огромное значение качественная медицинская и социальная помощь, забота о женском здоровье. В этом отношении у нас в стране ведётся системная работа. Ежегодно повышается охват дошкольным образованием, строятся новые школы. Благодаря этому женщины могут увелить период своей экономической активности.

Не остаются в стороне и цифровые технологии. Цифровизация смогла значительно автоматизировать быт и осободить время женщины, которое она может потратить на другие вопросы. Например, сегодня будущие мамы практически освобождены от необходимости ходить в ЦОН для оформления социальных выплат (я отношусь к тем, кто провёл волшебные мгновения ожидания малышей в очередях). Оцифрованы механизмы оказания социальной помощи, оформления документов, в том числе актов гражданского состояния. Очень важно также, что под потребности работающей женщины адаптированы многие нормы Трудового кодекса. По поручению Президента в прошлом году продлён оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком. Эти и многие другие, косвенные на первый взгляд меры, принимаемые на уровне государства, позволяют создать условия для реализации экономических и политических функций женщины в нашем обществе.

- Какая работа проводится в Казахстане для усиления защиты прав женщин и детей?

- В последние годы Казахстан предпринял значительные шаги для усиления защиты прав женщин и детей. 15 апреля 2024 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Он вступил в силу 16 июня 2024 года и направлен на ужесточение наказаний за насилие в отношении женщин и несовершеннолетних. В частности, за изнасилование малолетнего теперь предусмотрено пожизненное лишение свободы, а за склонение к самоубийству и травлю введена уголовная ответственность. Кроме того, в рамках этого закона введены новые принципы брачно-семейного законодательства, направленные на укрепление института семьи, отцовства, материнства и детства. Созданы правовые основы для функционирования центров поддержки семьи, что обеспечивает более эффективное взаимодействие государственных органов и граждан.

В 2023 году были организованы комплексные исследования социального положения женщин в сельских районах областей Абай, Жетысу и Улытау. Проведены проверки детских оздоровительных учреждений, что позволило выработать предложения по расширению экономических возможностей для женщин и улучшению условий для детского отдыха.

На законодательном уровне усилены меры по защите прав женщин и детей. Криминализированы умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и побои. Суду предоставлено право временно выселять агрессора из жилища, что должно усиливать защиту жертв бытового насилия.

В силу своей профессиональной деятельности в части безопасности детей, не могу не обратить внимание на новые угрозы и вызовы. Они связаны с цифровизацией. Особую актуальность сегодня приобретают механизмы защиты детей от кибербуллинга, лудомании, агрессивного контента и интернет-зависимости. Мы работаем над этим не только на уровне законов. Буквально на днях под эгидой партии «Аманат» объединились профессиональные силы нашего общества для реализации инициативы «Цифрлық қоғам». Одной из задач этого проекта является повышение цифровой грамотности и цифровой гигиены у детей и родителей для защиты от новых рисков. В целом Казахстан стремиться создать безопасную и поддерживающую среду для женщин и детей, обеспечивая их права и защищая от угроз современного мира.

- Изменилась ли за последнее время роль женщин в политической жизни Казахстана? С чем это связано и какие Вы видите результаты?

- В последние годы роль женщин в политической жизни Казахстана значительно возросла. Это связано с внедрением государственных инициатив, направленных на обеспечение гендерного равенства и расширение участия женщин в управленческих структурах. Одним из ключевых шагов стало введение обязательной 30-процентной квоты для женщин и молодёжи в партийных избирательных списках в 2020 году. Эта мера позволила увеличить представительство женщин в законодательных органах и обеспечить их активное участие в политике. По состоянию на 1 января 2025 года в Парламенте Казахстана представлены 28 женщин, что составляет 18,9% от общего числа депутатов. В местных представительных органах (маслихатах) доля женщин также увеличилась и составляет 22,7%. Квота стимулирует партии заранее думать о подготовке женщин к активной политической жизни, формировать кадровые резервы. Мы видим, как у политических партий стали появляться «женские крылья». Это свидетельствует не о разовом мероприятии, а о системной работе.

На государственной службе женщины также занимают хорошие позиции. Они составляют 55,8% от общего числа государственных служащих. Однако, на руководящих должностях их доля всё ещё ниже — 39,1%. В этом отношении нам есть над чем работать.

Активны наши женщины и в предпринимательстве. По последним данным, они являются владельцами 48% субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане. Однако, нельзя останавливаться на достигнутом. Нам необходимы дальнейшие шаги для достижения полного гендерного равенства в политической и экономической сферах страны.

- Какое внимание уделяется труду женщин со стороны государства? Достойно ли, на Ваш взгляд, его оценивают?

- В 2024 году в Казахстане наблюдалось сокращение гендерного разрыва в оплате труда. Средняя номинальная заработная плата мужчин составила 402 894 тенге, тогда как у женщин — 323 454 тенге. Таким образом, женщины зарабатывали примерно на 20% меньше мужчин. Медианная заработная плата составила 305 161 тенге для мужчин и 267 677 тенге для женщин, что указывает на разницу в 12,3%. Кроме того, средняя почасовая оплата труда мужчин составляла 2 307 тенге, а женщин — 1 871 тенге, что свидетельствует о разнице в 19%. Для сравнения в 2017 году эта разница составляла порядка 40%. При этом, несмотря на положительную динамику в сокращении гендерного разрыва в оплате труда, женщины в Казахстане по-прежнему зарабатывают меньше мужчин.

Что касается в целом сферы труда, то Трудовой кодекс Республики Казахстан содержит ряд норм, направленных на защиту трудовых прав женщин и обеспечение гендерного равенства. Так, статья 6 Трудового кодекса запрещает какую-либо дискриминацию в сфере труда, включая различия в оплате, карьерных возможностях и условиях труда. Работодатели обязаны обеспечивать равную оплату за равный труд.

В части создания равноправных условий труда 4 года назад нашей страной был сделан ещё один важный шаг. Ранее существовал перечень работ, на которых запрещалось использование труда женщин. В 2021 году ограничения были сняты. Теперь женщины могут работать в ранее закрытых для них отраслях, таких как горнодобывающая промышленность или тяжелая индустрия. Однако, работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда.

Трудовым законодательством защищены права беременных женщин и матерей. Например, запрещено привлекать беременных женщин к ночным, сверхурочным работам, работам в выходные и праздничные дни, а также отправлять их в командировки. Женщины с детьми до семи лет могут работать в ночное время и сверхурочно только с их письменного согласия. Введён запрет на увольнение беременных женщин, за исключением ликвидации предприятия. Женщинам предоставляется отпуск по беременности и родам: 70 дней до родов и 56 дней после (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей – 70 дней). После окончания декретного отпуска женщины могут взять отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, с сохранением рабочего места. Женщины с детьми до трех лет имеют право на сокращенный рабочий день или неполную рабочую неделю. Предусмотрены перерывы для кормления ребенка, которые включаются в рабочее время и оплачиваются. Таким образом, нельзя сказать, что мы полностью преодолели гендерный разрыв в оплате труда и карьерных возможностях женщин. Однако, динамика изменений очень высока. Этому способствует активность и высокая мотивированность самих казахстанских женщин.