Очередная мясная ярмарка «Соғым-FEST» пройдет в Астане

Столица
123
Дана Аменова
специальный корреспондент

Мероприятия проходят каждые выходные с 10:00 утра до 19:00 часов вечера

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Очередная мясная ярмарка «Соғым-FEST» состоится в Астане 13-14 декабря. Участие в ней примут фермеры Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Мероприятие будет проходить на территории парковки ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б. Также в торговом центре в эти дни пройдет полюбившаяся горожанам городская сельскохозяйственная ярмарка.

«Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по доступным ценам. Ярмарки проходят каждые выходные с 10:00 утра до 19:00 часов вечера», – сказано в информации.

Там же добавили, что для удобства посетителей рядом проходят автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

