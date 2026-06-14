В Астане начал работу II Съезд партии «Әділет»

В работе съезда принимают участие делегаты партии, представители общественных и профессиональных объединений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Фото: Пресс-служба партии "Әділет"

Среди участников мероприятия лидеры крупных отраслевых объединений, профессиональных ассоциаций и экспертных организаций, представляющих сферы строительства, здравоохранения, образования, транспорта, телекоммуникаций, туризма, предпринимательства, энергетики, цифровых технологий и нефтесервисной отрасли, которые ранее выразили поддержку партии «Әділет».

Их представители вошли в состав партии и сегодня принимают участие в формировании ее организационной структуры и реализации программных задач. В их числе Национальная конфедерация работодателей «PARYZ», Гражданский альянс Казахстана, Союз нефтесервисных компаний Казахстана, Ассоциация инвесторов Казахстана, Казахстанская ассоциация операторов связи, Казахстанский автомобильный союз и многие другие организации.

В работе съезда также принимают участие представители партии AMANAT, вопрос о присоединении которой к партии «Әділет» вынесен на рассмотрение делегатов. Также в повестку дня II Съезда вошли вопросы дальнейшего развития партии, создания региональных филиалов и укрепления организационной структуры.

Перед началом пленарного заседания состоялась стратегическая сессия, в ходе которой делегаты обсудили приоритеты деятельности партии на предстоящий период и актуальные вопросы общественно-политического развития страны.

Партия «Әділет» была создана по инициативе граждан, представляющих различные профессиональные сообщества и общественные объединения. Ее формирование происходило в условиях обновления политической системы страны после принятия новой Конституции Республики Казахстан 15 марта 2026 года.

7 мая 2026 года в Астане состоялся учредительный съезд новой политической партии «Әділет», ознаменовавший начало ее официальной деятельности. 1 июня 2026 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан Министерством юстиции была зарегистрирована политическая партия «Әділет».

Партия объединяет представителей различных профессиональных сфер: людей труда, работников нефтесервисной и горно-металлургической отраслей, шахтеров, представителей спорта, образования, здравоохранения, науки, предпринимательства, IT-сектора, юриспруденции и креативных индустрий.

Основу партийной платформы составляют принципы справедливости, ответственности, равенства, патриотизма и прогресса. Партия выступает за укрепление верховенства закона, развитие эффективных государственных и общественных институтов, поддержку регионов, развитие человеческого капитала, цифровизацию и формирование конкурентоспособной экономики.