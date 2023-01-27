Очередная сенсация! Бибисара Асаубаева обыграла знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина

Двукратная чемпионка мира по блицу казахстанка Бибисара Асаубаева в рапиде обыграла знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Фото: kazsports.kz

Сенсация произошла на проходящем в городе Москве (Россия) международном турнире «Шахматные звезды».

Россиянин Сергей Карякин входит в топ сильнейших гроссмейстеров мира, на данный момент у него 2 739 очков.

По словам комментаторов турнира, несмотря на великолепную защиту Сергея, казахстанка сумела выиграть. Их игра стала украшением тура как по эмоциональной содержательности, так и по результативности.

Ранее в своих интервью Бибисара не раз подчеркивала, что более всего на этом звездном турнире она хотела бы сыграть с Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым.

В свою очередь российский гроссмейстер уже заявил, что ему не стыдно за единственную проигранную партию.

«Я проиграл ее чемпионке мира, которая играет очень хорошо», – заявил после игры Карякин.

Добавим, что за солидный призовой фонд (15 млн рублей) борются одни из лучших шахматистов в мире. Среди них – Бибисара Асаубаева, Сергей Карякин, Александр Грищук, Теймур Раджабов, Раунаку Садвани, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно и другие.

При этом казахстанский гроссмейстер узнала об участии в турнире буквально за 2 дня до начала, заменив 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.

Соревнования по рапиду состоялись 24-26 января. Теперь на очереди – блиц (28 и 30 января).