В Восточно-Казахстанской области Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации нарколаборатории, передает Kazpravda.kz
По подозрению в совершении преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.
В ходе обыска обнаружено и изъято более 240 л психотропного вещества и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.
Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса.