В Восточно-Казахстанской области Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации нарколаборатории, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

По подозрению в совершении преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.

В ходе обыска обнаружено и изъято более 240 л психотропного вещества и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.

Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса.