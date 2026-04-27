Очередную нарколабораторию ликвидировали в ВКО

В МВД сообщили о ликвидации деятельности нарколаборатории по производству синтетических наркотиков в Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность двух граждан в возрасте 26 и 22 лет. Было установлено, что наркодельцы приобрели частный дом на окраине отдаленного села, где наладили производство «синтетики». В ходе обыска изъяты самодельное лабораторное оборудование, 70 кг готовой синтетической продукции Альфа-РУР, а также порядка 4 тонн химических реагентов и прекурсоров, используемых при изготовлении наркотиков, - проинформировали правоохранители.

Следствие установило, что координация преступной деятельности осуществлялась дистанционно через теневой сегмент Интернета. В незаконный оборот не допущено порядка 250 тысяч разовых доз.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 297-1 УК РК. Организаторам наркопроизводства грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Противодействие наркопреступности остается одним из приоритетных направлений деятельности МВД. Всяческие попытки наладить производство наркотиков будут пресекаться жестко и бескомпромиссно. Работа в данном направлении продолжается», – детализировали в правоохранительных органах.

Ранее сотрудники полиции при координации прокуратуры пресекли деятельность двух нарколабораторий, действовавших на территории Талдыкоргана.