Очередную нарколабораторию ликвидировали в ВКО

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Преступная деятельность координировалась дистанционно через теневой сегмент Интернета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МВД сообщили о ликвидации деятельности нарколаборатории по производству синтетических наркотиков в Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность двух граждан в возрасте 26 и 22 лет. Было установлено, что наркодельцы приобрели частный дом на окраине отдаленного села, где наладили производство «синтетики». В ходе обыска изъяты самодельное лабораторное оборудование, 70 кг готовой синтетической продукции Альфа-РУР, а также порядка 4 тонн химических реагентов и прекурсоров, используемых при изготовлении наркотиков, - проинформировали правоохранители.

Следствие установило, что координация преступной деятельности осуществлялась дистанционно через теневой сегмент Интернета. В незаконный оборот не допущено порядка 250 тысяч разовых доз.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 297-1 УК РК. Организаторам наркопроизводства грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Противодействие наркопреступности остается одним из приоритетных направлений деятельности МВД. Всяческие попытки наладить производство наркотиков будут пресекаться жестко и бескомпромиссно. Работа в данном направлении продолжается», – детализировали в правоохранительных органах.

Ранее сотрудники полиции при координации прокуратуры пресекли деятельность двух нарколабораторий, действовавших на территории Талдыкоргана. 

#нарколаборатория #ликвидация

Популярное

Все
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом туристов
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Генеральная уборка идёт на улицах Астаны
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Единство народа – залог успешных реформ
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Свидетели буллинга и насилия среди детей будут под защитой государства
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Шесть медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по академической гребле
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Мощное землетрясение произошло в Японии
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в К…
Тайник в кофейных стаканах: в столице пресекли деятельность…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]