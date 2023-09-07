Один человек убит, четверо ранены в результате стрельбы в Алматинской области

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полиция задержала участников стрельбы в Алматинской области сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП региона Бауржана Аленова.

Фото: Kazpravda.kz

7 сентября в центральную районную больницу Илийского района поступили 4 местных жителя с ранениями, полученными из гладкоствольного оружия. Еще 1 человек скончался по пути в больницу.

Факты были зарегистрированы в ЕРДР по уголовным статьям «Убийство» и «Хулиганство» (часть 3).

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Алматинской области задержали участников стрельбы.

Обстоятельства устанавливаются. Проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок.

Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем», – заключил глава ДП региона.

 

#полиция #стрельба #убийство #Алматинская область #ранение

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