Один человек убит, четверо ранены в результате стрельбы в Алматинской области
135
Полиция задержала участников стрельбы в Алматинской области сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП региона Бауржана Аленова.
7 сентября в центральную районную больницу Илийского района поступили 4 местных жителя с ранениями, полученными из гладкоствольного оружия. Еще 1 человек скончался по пути в больницу.
Факты были зарегистрированы в ЕРДР по уголовным статьям «Убийство» и «Хулиганство» (часть 3).
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Алматинской области задержали участников стрельбы.
Обстоятельства устанавливаются. Проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок.
Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем», – заключил глава ДП региона.