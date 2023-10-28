Одиннадцать горняков погибли в шахте имени Костенко

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Сегодня в шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел, предположительно, взрыв метана, есть жертвы, сообщила в субботу пресс-служба компании.

Тем временем, как сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на своей странице в соцсетях, на шахте имени Костенко произошёл пожар, который привёл к гибели 11 человек, в больницу доставлено 18 пострадавших в различной степени тяжести,.

На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтёров.

"С момента прибытия на шахту был создан оперативный штаб под моим руководством. На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших. Работают телефоны горячей линии (8-7212) 49-72-70, 51-72-23. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтёров. Мы будем с вами рядом и поддержим вас в эти тяжёлые дни", – написал глава региона.