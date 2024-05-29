Одиннадцатиклассник спас тонущего ребенка в Астане

В Астане ученик 11-го класса Марлен Кошербай совершил героический поступок, он спас тонущего в реке ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы

Фото: Kazpravda.kz

Ученик 11 «А» класса школы-гимназии №52 Марлен Кошербай 12 мая был разбужен младшей сестрой, сообщившей о том, что в реке тонет мальчик.

Марлен сразу же побежал к реке у дома, а затем помог тонущему малышу и благополучно вытащил его из воды. По словам героя, когда он увидел, что маленький ребенок попал в беду, то тут же бросился ему на помощь без всяких раздумий.

Сегодня Марлена за проявленное мужество и настоящий подвиг наградили от имени управления образования и ДЧС Астаны.

Марлен Кошербай является отличником учебы, активно занимается спортом: в весовой категории 55 кг на открытом первенстве Астаны среди юниоров по борьбе на поясах он выиграл золото, является обладателем ІІ места в турнире «Аршалы Барысы», с детства участвовал в спортивной игре кокпар.