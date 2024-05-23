Одинокая медведица желает познакомиться...

Для Ясури отвели просторный вольер, специально к приезду четвероногой хозяйки здесь оштукатурили стены и расширили бассейн. Гималайская медведица активно изучает новый дом и лазает вверх-вниз по ­ограждению. Из-за этого работникам зоопарка пришлось соорудить над вольером крышу. Не будь ее, Ясури могла бы с легкостью перелезть через забор и вырваться на свободу, напугав посетителей.

Отметим, что гималайские медведи считаются исчезающим видом, поэтому занесены в Международную красную книгу. Они внешне отличаются от своих бурых собратьев более скромными размерами. У них широкая морда с острым носом и большие округлые уши. Шерсть черная и густая.

Сотрудники зоопарка успели заметить, что у гималайской медведицы бойкий характер. Она смышленая, отзывается на свою кличку и не боится людей. Аппетиту Ясури можно только позавидовать. Она ест каши, хлеб с медом, овощи и фрукты. А еще ее кормят рыбой – минтаем и сельдью.

Руководство карагандинского зоо­парка надеется, что Ясури не придется долго жить в одиночестве. Для нее подыскивают пару в Казахстане и за рубежом.