Одинокая медведица желает познакомиться... Общество 23 мая 2024 г. 0:00 11 Елена Ульянкина, Караганда В местном зоопарке празднует новоселье гималайская медведица по кличке Ясури. Она молодая, ей всего два года. Раньше хищница жила в алматинском зверинце. Фото карагандинского зоопарка Для Ясури отвели просторный вольер, специально к приезду четвероногой хозяйки здесь оштукатурили стены и расширили бассейн. Гималайская медведица активно изучает новый дом и лазает вверх-вниз по ограждению. Из-за этого работникам зоопарка пришлось соорудить над вольером крышу. Не будь ее, Ясури могла бы с легкостью перелезть через забор и вырваться на свободу, напугав посетителей. Отметим, что гималайские медведи считаются исчезающим видом, поэтому занесены в Международную красную книгу. Они внешне отличаются от своих бурых собратьев более скромными размерами. У них широкая морда с острым носом и большие округлые уши. Шерсть черная и густая. Сотрудники зоопарка успели заметить, что у гималайской медведицы бойкий характер. Она смышленая, отзывается на свою кличку и не боится людей. Аппетиту Ясури можно только позавидовать. Она ест каши, хлеб с медом, овощи и фрукты. А еще ее кормят рыбой – минтаем и сельдью. Руководство карагандинского зоопарка надеется, что Ясури не придется долго жить в одиночестве. Для нее подыскивают пару в Казахстане и за рубежом. #Караганда #зоопарк #гималайская медведица #Ясури #медведица