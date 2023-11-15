Одна минута для здоровья

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Айгуль Турысбекова, Алматы

Отечественный стартап MED365 цифровизирует производственную и сельскую медицину.

коллаж Натальи Ляликовой

В 2018 году юрист Чингиз Кулахметов, проработавший около 15 лет по специальности, уходит в предпринимательство, потому что, как он говорит, ему не хватало творческой свободы. Причем выбрал он довольно сложную – MedTech-сферу, запустив стартап MED365.

На начальном этапе единомышленники разработали автоматизированную систему медицинских осмотров (АСМО), оснащенную тонометром, термометром, алкотес­тером и пупиллометром (прибор для замера ширины зрачков). Это позволяет за одну минуту проводить предсменное и пос­лесменное медицинское освидетельствование работников на предприятиях. Затем появилось программное обеспечение для анализа полученных данных и выявления сотрудников, здоровье которых в опасности. К слову, сегодня команда стартапа из 30 человек развивает телемедицину и биотелеметрию.

Как вспоминает Чингиз Кулахметов, на создание MedTech-проекта его вдохновил поход в один из автобусных парков Алматы, где хотели автоматизировать предсменный и послесменный медосмотр водителей, поскольку бывали случаи, когда некоторые водители выходили на маршруты в алкогольном или наркотическом опьянении. Чингиз рассказал, как работает их проект на примере автобусного парка. Представьте, в пять утра собираются около 600 водителей, которым необходимо заступать на смену. Каждый из них садится на «умное» кресло, в котором есть камера, монитор, встроенные тонометр, алкотес­тер и другие технологии. И за 60 секунд система дает свое заключение, тогда как стандартный медосмотр, проводимый человеком, занимает около десяти минут.

– За два месяца мы собрали первый прототип системы, провели «пилотное» тестирование, и опыт оказался удачным. Затем сформировали команду, зарегис­трировали компанию в Astana Hub. Постепенно углубились в индустрию. Со временем стали единственным отечественным производителем такого оборудования в Центральной Азии. А в этом году нам уже пять лет, – отметил Чингиз Кулахметов.

По его словам, изначально их команда планировала решать проблемы здравоохранения с помощью умных технологий и автоматизации. В процессе развития своего дела они начали производить медицинское оборудование. Для этого получили необходимые лицензии, сертификаты, регистрационные удостоверения, постепенно став полноценной организацией в сфере медицинских услуг.

Руководитель проекта отметил, что они четко знают свою целевую аудиторию. Это производства, где сотрудники каждый день проходят медосмотры: до и после работы. По статистике Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, таких людей в нашей стране более полутора миллиона. При этом на многих предприятиях существуют стандартные медосмотры без цифровизации, которые превращаются в фикцию, так как данные остаются на бумаге и дальше не используются.

– Наше оборудование дает работодателю информацию, которая обновляется каждый день. Можно увидеть реальное состояние здоровья и показатели за определенные неделю, месяц или год. Благодаря этому можно быстро реагировать на проблемы с самочувствием, – подчеркнул он. – На данный момент MED365 предлагает несколько модификаций АСМО: есть стационарные, мобильные версии, с разным дополнительным функционалом. Благодаря возможностям искусственного интеллекта можно следить за состоянием человека в динамике. Важно наблюдать за работником на протяжении одного-трех месяцев, чтобы увидеть объективную картину состояния его организма.

Стоит отметить, что работодатели оценили возможности цифровой медицины. Сейчас у стартапа 40 крупных клиентов в Казахстане, среди которых есть промышленные предприятия по разработке и добыче минерального сырья. Компания также сотрудничает и с государственными учреждениями. Особенно продукт востребован среди транспортных и коммунально-хозяйственных предприятий городов.

Рассуждая об особенностях бизнеса в сфере MedTech, Чингиз отметил, что в Казахстане пока мало предпринимателей, работающих в данной области. По его словам, это сложная ниша, в которой много разных регуляций, и они ищут новые направления бизнеса. К примеру, в период пандемии популярной стала телемедицина, позволяющая развивать медицину в труднодоступных местах. В законодательстве Казахстана нет такого понятия, и они надеются, что со временем наша страна придет к этому. Со своей стороны предприниматели прилагают для этого все усилия. К примеру, сейчас их команда активно участвует в Национальном проекте «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация». Он решает две задачи. Одна из них – предоставить доступ к качественной медицине сельским жителям, которые составляют 42% населения страны. Вторая – понять, сколько людей живут в определенном селе и от каких заболеваний они страдают.

– В данный момент с помощью нашего медицинского решения можно измерять давление, температуру, сатурацию, пульс, сделать анализ крови на глюкозу, ЭКГ и так далее. Все данные сразу попадают в планшет, где программное обеспечение их анализирует и выдает подсказки. Если у фельдшера есть сомнения, он может связаться с доктором, который тоже видит информацию. Аппараты оборудованы интернет-связью, – рассказывает Чингиз Кулахметов.

Надо сказать, что отечественные предприниматели готовы конкурировать и на международном рынке. Сейчас главный фокус компании направлен на страны Персидского залива – это Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, где много крупных производств, которые активно внедряют новые технологии. Автоматизация мед­осмотров для них – актуальная тема. А следующий этап, по его словам – покорение США. К этой цели они идут осознанно, понимая, что рынок Северной Америки сильно зарегламентирован, и чтобы достичь успеха, потребуется невероятная самоотдача команды.

#медицина #цифровизация #стартап #MedTech #MED365

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