Одной рукой рулишь, другой – слезы вытираешь

Колонка обозревателей
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Асель Шаяхмет

Всегда выбирайте самый трудный путь – на нем вы не встретите конкурентов, сказал однажды Шарль де Голль. Эту цитату, складывается впечатление, взяли на вооружение дорожные строители в Астане. Они всегда выбирают трудный путь и делают дороги так, что практически каждую весну их приходится ремонтировать. А что касается конкурентов, если даже они имеются, на улучшение качества ремонт­ных работ это не влияет.

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Так почему же каждую вес­ну в столице вместе со снегом «тает» асфальт? Надо признать, что, когда мы обратились в ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны» с вопросом о том, отчего вокруг столько ям на дорогах, ответ получили незамедлительно. Специалисты нам пояснили, мол, в Астане климат является резко континентальным. И если летом у нас +40, то зимой столбики термометра могут показывать те же показатели, но уже со знаком минус. И, разу­меется, это влияет на износ дорожного полотна.

В общем, все объясняется элементарно. Виноват суровый акмолинский климат. Это вам не римские дороги строить, которым больше тысячи лет уже, а они по-прежнему функ­ционируют. У них там мягкий средиземноморский климат, поэтому нечего и сравнивать.

Ну ладно, с агрессивной средой все понятно. А что с ремонтом дорог? Специалис­ты пояснили, что ежегодно перед началом сезона дорожно-строительных работ ими проводится обследование улично-дорожной сети. Далее по всем выявленным дефектам составляется план проведения среднего и ямочного ремонта дорожного полотна на год.

Что касается ямочного ремонта, то, как заверяют ответственные службы, в планах – провести ремонт дорог на 200 улицах города, а также начать работы по нанесению дорожной разметки.

Средний ремонт запланирован на 51 улице общей протяженностью 53,8 км. Составляется список улиц, подлежащих ремонту, который уточняется с учетом обращений жителей города.

А что будет, если работу проведут из рук вон плохо? В официальном ответе в адрес «КП» нам пояснили: «Гарантийный срок дорожного покрытия после проведения среднего ремонта в рамках договорных обязательств составляет три года. Это означает, что, если будут выявлены дефекты в течение этого срока, подрядные организации, отвечающие за качество покрытия дорожного полотна, в рамках все тех же гарантийных обязательств обязаны за счет собст­венных средств проводить работы по их устранению».

Кстати, случай этот нередкий. Сейчас, например, работа по устранению дефектов проводится по улицам Енлик – Кебек, Жетіген, Иманова, шоссе Алаш и другим. Тоже суровый климат виноват? Или все-таки человеческий фактор? Как бы там ни было, понятно одно – наши дорожные строи­тели действительно не ищут легких путей...

#Астана #дороги #ремонт

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