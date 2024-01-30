Офис центра городских услуг QalaQyzmet сменил адрес в Астане

По информации акимата Астаны, центр городских услуг QalaQyzmet будет принимать горожан по адресу: ул. Сакена Сейфуллина 27.

Филиал, находящийся по ул. Кабанбай батыра 33, функционирует в штатном режиме.

— Фронт-офис городского центра QalaQyzmet работает с 08:30 до 18:00 ч. По всем интересующим вопросам можно обращаться по номеру 57-89-63, — подытожили в городской администрации.