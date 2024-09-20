Офицера аягозского гарнизона нашли мертвым в квартире

Предположительно он мог покончить жизнь самоубийством

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело офицера одной из воинских частей аягозского гарнизона, сообщает Kazpravda.kz

«По предварительной информации, офицер совершил суицид через повешение. Причины и обстоятельства выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело. Командование Сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким военнослужащего», – говорится в официальном сообщении.

Родные не верят, что он мог совершить самоубийство спустя всего две недели с начала службы.

«7 сентября мы провожали его на службу, 9 сентября он сообщил, что уже начал работать. В Аягозе его призвали на службу на два года. Как человек, который только вчера приехал на службу, мог сразу же покончить с собой? Возникают серьезные подозрения», - заявляют родные солдата.

Ранее на территории инженерного городка Военного института Сухопутных войск обнаружили тело военнослужащего по контракту без признаков жизни.