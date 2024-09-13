Тело контрактника нашли на территории военного института в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 12 сентября, на территории инженерного городка Военного института Сухопутных войск обнаружили тело военнослужащего по контракту без признаков жизни, сообщает Kazpravda.kz

По предварительной причине, военнослужащий совершил суицид через повешение.

«По факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Проводятся следственные меропритятия. Руководство Военного института Сухопутных войск выражает глубокое соболезнование родным и близким военнослужащего, им будет оказана вся необходимая помощь», – говорится в официальном сообщении военного института.

Отметим, на прошлой неделе, на совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев высказался о важности соблюдения закона и порядка в армии. Президент подчеркнул, что первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине.