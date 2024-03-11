Официальный полигон твердо-бытовых отходов наконец-то появился в Кокшетау

Так получилось, что в областном цент­ре длительное время не было официально узаконенного полигона ТБО. Прежний, существовавший много лет в окрестностях городского аэропорта, закрылся еще в 2018 году. Таково было предписание экологов в связи с нарушениями требований к санитарной зоне воздушной гавани.

Дабы не допустить мусорного коллапса, отходы из города начали возить в другое место, выбрав для этого территорию за селом Элита, близ Кокшетау, в Красноярском сельском округе. Однако вскоре в городской акимат настойчиво стали обращаться жители села, недовольные тем, что их населенный пункт окутал, мягко говоря, «неэлитный» и очень стойкий амбре от все разрастающейся свалки. Кроме того, мусорные кучи в теплое время года регулярно самовозгорались и дымили.

Таким образом, не найдя общего языка с жителями Элиты, требующими убрать мусорную кучу, в акимате города приняли решение временно возить мусор на старый полигон вблизи аэропорта. Решить проблему пообещали с открытием нового полигона ТБО.

И наконец, свершилось! В феврале 2024 года экологическую лицензию на полигон ТБО получила компания ЭКО-DUMP, хотя площадку для этого они зарегистрировали еще в январе прошлого года. Теперь в Кокшетау имеется узаконенный полигон ТБО. Забегая вперед, отметим, что расположен он на месте той самой мусорной свалки, которую в свое время требовали убрать жители Элиты…

Подготовка к работе будущего полигона велась в течение полугода. Отделен он от села высоким четырехметровым ограждением, в качестве дополнительной защиты в несколько рядов посажены деревья. На самом участке прежде законсервировали весь мусор, который там уже был. В июне прошлого года, получив, согласно Экологическому кодексу, разрешение на работу в статусе площадки временного хранения, здесь начали принимать мусор.

Параллельно продолжали получать остальные разрешительные документы. Дважды провели общественные слушания, не считая встреч с активистами сел Красный Яр и Элита. По словам руководителя ТОО «ЭКО-DUMP» Мариям Абишевой, без согласия и поддержки местных жителей ничего бы не получилось. Сельчане дали им время, дабы убедиться, что все до единого обещания будут исполнены. Общественники продолжают следить за работой предприятия.

Завершив работу с узаконением полигона, в товариществе приступили к следующему этапу: организации переработки отходов. Для этого компания подала заявку в АО «Жасыл Даму» на 6 млрд тенге возвратных средств, чтобы приобрести современные сортировочные линии, ангары, оборудование по переработке медицинских, строительных, древесных отходов, пластика, бумаги. Но даже при положительном решении компания сможет запустить лишь первоначальный цикл работы по сортировке и переработке. Далее руководство ТОО намерено привлекать инвесторов, рассматривая наилучшие практики Китая, России, Турции, Франции. На днях ожидают приезда китайских бизнесменов.

– Наша цель – организовать полный цикл переработки, чтобы из остаточной, так называемой «неполезной массы» отходов можно было получать электроэнергию. Проект, за который мы взялись – первый в республике. Конечно, он предполагает определенные риски, но в перспективных планах ТОО «ЭКО-DUMP» – перерабатывать мусор и получать прибыль. Когда-то же нужно начинать отходить от строительства новых полигонов с последующей рекультивацией, что означает захоронение скопившегося мусора. Он должен полностью перерабатываться, приносить пользу, как это делается на рачительном западе, – делится Мариям Абишева.

Относительно тарифов было отмечено, что переработка твердых бытовых отходов не повлияет на рост цен. Во-первых, соглас­но закону, тарифы не могут повышаться чаще, чем раз в три года. К тому же в планах компании – использование прибыльных технологий, чтобы не повышать тарифы в последующем, даже когда здесь займутся полным циклом переработки мусора.

По словам активистов из села Красный Яр, в течение нескольких лет они, обивая пороги инстанций, упорно боролись с тем, чтобы растущую мусорную свалку возле села Элита рекультивировали. Ее под напором жалоб закрыли. Но сельчане продолжали жаловаться на периодическое задымление разлагающихся отходов. Нашелся инвестор, согласившийся на 70% рекультивировать свалку, оставив 30% под временное размещение отходов с соблюдением норм Экологического кодекса. С таким предложением жители Элиты и Красного Яра сначала вновь не согласились.

Тогда к сельчанам со своими предложениями обратилась руководитель новой компании ТОО «ЭКО-DUMP». Прошла не одна встреча, прежде чем жители, уставшие от зловония, едкого запаха дыма, которым им приходилось дышать летом, согласились на рекультивацию и размещение в окрестнос­тях села нового полигона ТБО. Но при этом они выдвинули ряд конкретных условий, которые руководство предприятия четко выполняет.

На сегодня порядка 15 сельчан трудо­устроены на новом полигоне. Они поверили энергичному, открытому и держащему свое слово руководителю Мариям Абишевой. Сог­ласны люди с ее доводами, что пора кончать со строительством новых полигонов, на которых скопившийся мусор просто закапывается, отравляя почву. Нужно перенимать опыт других стран, чтобы любые отходы, полностью перерабатываясь, приносили прибыль.