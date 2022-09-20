Официальный визит Премьера Казахстана в ОАЭ: подписаны соглашения на $900 млн

Находясь с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с представителями деловых кругов этой страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Инвесторам был представлен перечень новых 40 инвестиционных проектов на общую сумму свыше $6,5 млрд в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, нефтегазовая отрасль, строительство и др.

Так, Алихан Смаилов встретился с главным исполнительным директором группы «Mubadala» Мусаббихом аль-Кааби. «Mubadala» – государственная инвестиционно-девелоперская компания, занимающая 13 место в мировом рейтинге суверенных фондов с оценочными активами в $285 млрд.

Премьер-министр отметил, что Правительство РК заинтересовано в расширении сотрудничества по целому ряду направлений.

«У нас есть серьезный потенциал в сферах энергетики, химической промышленности, сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса. В этом контексте я бы хотел предложить принять участие в реализации новых проектов, специально подготовленных с учетом текущей ситуации в мире», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, сегодня активно развивается Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). В рамках наращивания его пропускной способности за счет привлечения частных инвестиций планируется строительство судостроительного завода на побережье Каспийского моря.

Премьер-министр также обозначил перспективы запуска совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике и банковском секторе.

«Правительство Казахстана продолжает улучшать инвестиционный климат. Несмотря на кризисные явления в мире, приток прямых иностранных инвестиций в нашу страну по итогам I квартала этого года вырос на 54% и составил $6,8 млрд», — сказал Алихан Смаилов, призвав зарубежных партнеров использовать все имеющиеся возможности для сотрудничества.

В свою очередь Мусаббих аль-Кааби отметил, что компания «Mubadala» активно ищет возможности для запуска инвестпроектов в Казахстане. В частности, интерес вызывает сотрудничество в сферах «зеленой» энергетики, финансов, горной металлургии, нефти и газа.

Далее Премьер-министр провел переговоры с управляющим и главным исполнительным директором компании «ADQ» Мухаммедом аль-Сувейди. «ADQ» является одной из крупнейших холдинговых компаний региона с прямыми и косвенными инвестициями в более чем 90 компаний.

«Сфера деятельности вашего холдинга весьма обширна и охватывает такие отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, логистика, здравоохранение и другие. Все эти направления являются для нас приоритетными», — отметил Алихан Смаилов.

В настоящее время холдингом «Байтерек» сформирован перечень потенциальных проектов в сфере АПК на $100 млн. В этой связи Премьер-министр предложил руководству «ADQ» рассмотреть возможность участия в их реализации, в том числе по развитию сахарной индустрии.

«Сегодня, когда во всем мире наблюдается рост цен на продовольствие, такие проекты приобретают особую значимость», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны, Мухаммед аль-Сувейди поблагодарил казахстанскую делегацию за представленные возможности, отметив особый интерес к фармацевтической отрасли, производству продовольственных товаров, развитию логистических маршрутов и возобновляемой энергетики.

Кроме того, Алихан Смаилов провел встречу с председателем компании «Ayana Holding» Абдуллой бен Лахеджом, на которой обсуждены вопросы реализации проектов в сфере строительства.

По итогам двусторонних встреч в присутствии Премьер-министра РК подписан ряд двусторонних коммерческих документов в различных секторах экономики на общую сумму $900 млн. В их числе:

- контракт о комплексном решении «SmartCity&Adtech» между ТОО «Citix» и «The Gulf Foundation» на реализацию проекта по созданию инновационных и IT-решений в ОАЭ;

- меморандум о взаимопонимании между «BI Group» и «International Community Schools» по строительству частной школы в городе Астане;

- меморандум о взаимопонимании между ТОО «Эрудит Бизнес» и «International Community Schools» по строительству частной школы в городе Актобе;

- экспортный контракт на поставку мясной продукции в ОАЭ между ТОО «KazakhAgroExport» и «Health Plus General Trading LLC»;

- экспортный контракт на поставку мяса баранины в ОАЭ между ТОО «Оптоград» и «Laser Meat Trading Est»;

- меморандум о взаимопонимании между РГП «КазСтандарт» и «GulfTIC» о сотрудничестве в сфере сертификации казахстанской продукции для экспорта в страны Залива и другие документы.