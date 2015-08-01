Огонь Олимпиады в Рио-де-Жанейро будет зажжен 21 апреля 2016 года
Марат Манаспаев
Факел с огнем летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро будет зажжен в Греции в Древней Олимпии 21 апреля 2016 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.
Об этом в ходе 128-й сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре рассказал директор по коммуникациям "Рио-2016" Марио Андрада.
Олимпийский огонь прибудет в Бразилию 3 мая. В течение последующих 100 дней факел побывает в 83 городах. Участие в эстафете огня примут 12 тыс. факелоносцев. В рамках эстафеты состоится автопробег, который охватит 500 населенных пунктов страны. Таким образом организаторы рассчитывают показать олимпийский огонь 90% населения страны.
В общей сложности символ Игр преодолеет 20 тыс.км по земле и около 16 тыс.км по воздуху. Олимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 5 по 21 августа 2016 года.