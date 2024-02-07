Огонь уничтожил все

Пожар в торговом центре «Ақшың» начался в 02.29 . Первые расчеты прибыли на место в течение двух минут. Огнеборцы установили, что на первом этаже у эскалатора горят бутики с распространением огня на помещения второго этажа. С пожаром боролись всю ночь. По информации пресс-службы ДЧС области Абай, сложность тушения заключается в высокой температуре, большой пожарной нагрузке, легковоспламеняющихся материалах, сложности планировки здания и угрозе обрушения кровли, что создает опасность для работы личного состава. В 11.39 пожар в торговом доме был локализован.

– Жертв и пострадавших нет. На месте действует штаб пожаротушения. Силы и средства работают по повышенному рангу № 3. В ликвидации пожара задействованы 388 человек личного состава, 48 единиц техники и один пожарный поезд, – информировали вчера в пресс-службе ДЧС области Абай. – Предварительная площадь пожара – четыре тысячи квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Этой же ночью по сигналу тревоги был поднят весь личный сос­тав ДП. Более 300 полицейских осуществляли охрану общественного порядка, произведено оцепление периметра здания, движение автотранспорта по прилегающим улицам приос­тановлено. Как рассказали в полиции, на месте происшествия много граждан, мешающих пожарным расчетам выполнять свою работу по ликвидации возгорания.

На место пожара были направлены бойцы Национальной гвардии. Личный состав воинской части 5511 обеспечивал общественную безопасность и профилактику правонарушений в районе возгорания. Военнослужащие оцепили территорию рынка и обеспечили проход спецтехники.

Более двух тысяч предпринимателей, чьи бутики и товар сгорели во время пожара, в одну ночь практически остались без всего. Во Дворце культуры Семея была организована встреча с представителями областного акимата, администрацией торгового дома. Здесь же 15 следователей департамента полиции принимали от предпринимателей заявления. Бизнесменов на встрече волновал лишь один вопрос: кто возместит ущерб?

Как заверил заместитель акима области Абай Адильбек Мусабаев, ведутся переговоры с банками об отсрочке платежей по кредитам и неначислении пени. Также предпринимателям пообещали найти торговые места, но не смогли пока дать ответ на вопросы, чем торговать, если весь товар сгорел, и как расплачиваться с поставщиками.