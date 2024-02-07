Огонь уничтожил все Общество 7 февраля 2024 г. 0:30 152 Флора Левина Тишину ночи с 5 на 6 февраля нарушили звуки сирен пожарных и полицейских машин. Только утром семейчане узнали, что горит один из крупнейших торговых домов в городе. фото прессөслужбы ДЧС области Абай Пожар в торговом центре «Ақшың» начался в 02.29 . Первые расчеты прибыли на место в течение двух минут. Огнеборцы установили, что на первом этаже у эскалатора горят бутики с распространением огня на помещения второго этажа. С пожаром боролись всю ночь. По информации пресс-службы ДЧС области Абай, сложность тушения заключается в высокой температуре, большой пожарной нагрузке, легковоспламеняющихся материалах, сложности планировки здания и угрозе обрушения кровли, что создает опасность для работы личного состава. В 11.39 пожар в торговом доме был локализован. – Жертв и пострадавших нет. На месте действует штаб пожаротушения. Силы и средства работают по повышенному рангу № 3. В ликвидации пожара задействованы 388 человек личного состава, 48 единиц техники и один пожарный поезд, – информировали вчера в пресс-службе ДЧС области Абай. – Предварительная площадь пожара – четыре тысячи квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. Этой же ночью по сигналу тревоги был поднят весь личный состав ДП. Более 300 полицейских осуществляли охрану общественного порядка, произведено оцепление периметра здания, движение автотранспорта по прилегающим улицам приостановлено. Как рассказали в полиции, на месте происшествия много граждан, мешающих пожарным расчетам выполнять свою работу по ликвидации возгорания. На место пожара были направлены бойцы Национальной гвардии. Личный состав воинской части 5511 обеспечивал общественную безопасность и профилактику правонарушений в районе возгорания. Военнослужащие оцепили территорию рынка и обеспечили проход спецтехники. Более двух тысяч предпринимателей, чьи бутики и товар сгорели во время пожара, в одну ночь практически остались без всего. Во Дворце культуры Семея была организована встреча с представителями областного акимата, администрацией торгового дома. Здесь же 15 следователей департамента полиции принимали от предпринимателей заявления. Бизнесменов на встрече волновал лишь один вопрос: кто возместит ущерб? Как заверил заместитель акима области Абай Адильбек Мусабаев, ведутся переговоры с банками об отсрочке платежей по кредитам и неначислении пени. Также предпринимателям пообещали найти торговые места, но не смогли пока дать ответ на вопросы, чем торговать, если весь товар сгорел, и как расплачиваться с поставщиками. #Семей #пожар #Ақшың #ТД