Ограбление ломбарда попало на видео в Туркестанской области

В Жетысайский РОП обратился сотрудник одного из ломбардов, расположенных в городе. По его словам, вечером в помещение зашел неизвестный в шапке и медицинской маске, и угрожая оружием, потребовал деньги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Испугавшись, потерпевший отдал злоумышленнику из кассы 1 миллион 200 тысяч тенге. Затем, подозреваемый с похищенным скрылся с места происшествия.

Данный факт полицейские зарегистрировали по 191 УК РК "Грабеж". С помощью записей с камеры видеонаблюдения, оперативники установили личность грабителя.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в районный отдел. Им оказался местный житель, безработный.

Как выяснилось, подозреваемый перед совершением ограбления обошел ряд городских ломбардов. Когда узнал, что ломбард потерпевшего будет работать до вечера, он решил ограбить пункт приема золотых изделий. Воспользовавшись тем, что уже стемнело, молодой человек совершил свой умысел. По словам мужчины, на такой шаг он пошел, потому, что нужны были деньги. В качестве вещественного доказательства изъят пневматический пистолет.

Подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование, добавили в полиции.