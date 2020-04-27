Происшествия
Ограбление супермаркета в Караганде попало на видео
Ограбление супермаркета в Караганде попало на видео, передает Kazpravda.kz.   

"Женщина и ее подельник ночью проникли в супермаркет в Караганде по улице Ленина и забрали деньги с двух касс. Им хватило 30 секунд, чтобы вынести кассу. На видеозаписи видно, как вошли двое людей в черной одежде. В руках у них монтировки. Мужчина ловко взломал монтировкой кассу и унес ячейку. А женщина не смогла это сделать. Он подошел и помог ей", – говорится в сообщении в группе @patriotkaragandy в Facebook.

Предполагается, что женщина и ее спутник за ночь обчистили три магазина. Все – в центре города. Но полиция пока высказалась только о краже в супермаркете по улице Ленина.

"Факт зарегистрирован. Проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Иная информация не подлежит разглашению", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.


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