Ограбление женщины попало на видео в ЗКО

Происшествия
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Ранее судимый за аналогичные преступления подозреваемый арестован.

скрин видео

В Западно-Казахстанской области дерзкое ограбление на улице попало на видео, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.

Как сообщается, утром 30-летняя женщина проходила под мостом, когда на нее неожиданно набросился мужчина.

Женщина пыталась вырваться, но грабитель, повалив ее на землю и угрожая, снял с нее золотые серьги, кольца и отобрал телефон.

Сумма ущерба составила 550 тысяч тенге.

Оправившись от пережитого, женщина обратилась в полицию. Сразу же были объявлены оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе проведения следственных действий, среди 15 представленных фигурантов, женщина указала на мужчину, 1971 г.р.

Подозреваемый взят под стражу. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления, отметили в полиции.

 

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