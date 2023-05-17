Ограбление женщины попало на видео в ЗКО

Ранее судимый за аналогичные преступления подозреваемый арестован.
В Западно-Казахстанской области дерзкое ограбление на улице попало на видео, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.
Как сообщается, утром 30-летняя женщина проходила под мостом, когда на нее неожиданно набросился мужчина.
Женщина пыталась вырваться, но грабитель, повалив ее на землю и угрожая, снял с нее золотые серьги, кольца и отобрал телефон.
Сумма ущерба составила 550 тысяч тенге.
Оправившись от пережитого, женщина обратилась в полицию. Сразу же были объявлены оперативно-розыскные мероприятия.
В ходе проведения следственных действий, среди 15 представленных фигурантов, женщина указала на мужчину, 1971 г.р.
Подозреваемый взят под стражу. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления, отметили в полиции.